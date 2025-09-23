Christina Aguilera (44) rovnako SEXI ako kedysi: Oprášila svoj ikonický outfit spred 20 rokov!

SAN FRANCISCO – Fanúšikovia zostali v nemom úžase! Christina Aguilera (44) sa na víkendovom Portola Festivale v San Franciscu postarala o poriadne horúce chvíle. Na pódiu oživila svoj ikonický look z legendárneho klipu Dirrty z roku 2002.
Speváčka sa na scénu vrátila v kostýme, ktorý okamžite vyvolal spomienky na éru albumu Stripped. Tentokrát to však nebola kópia, ale luxusnejšia verzia: čierne trblietavé body, strieborné nohavicové návleky, sieťované pančuchy, k tomu strieborné šperky, slnečné okuliare a dlhé rovné blond vlasy. A publikum šalelo – akoby sa písal znovu rok 2002.
Práve táto éra bola pre Aguileru prelomová. V tom čase spolupracovala s kostýmovou návrhárkou Trish Summerville, ktorá stála aj za jej pamätnými koženými návlekmi a odvážnymi modelmi z červeného koberca. „Začala som sa konečne prejavovať. To bolo obdobie, keď som ukazovala, kto som,“ prezradila Christina v rozhovore pre Vogue.
A treba povedať, že Christina aj s odstupom 23 rokov vyzerá stále rovnako dobre, ako v roku 2002. Veď pozrite sami!
