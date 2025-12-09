Smrteľná NEHODA slávneho rapera: Zabil 20-ročného muža a z miesta UŠIEL!

LONDÝN - Hudobný svet otriasla šokujúca správa! Známy a viacnásobne ocenený raper Ghetts sa na súde priznal k spôsobeniu smrti mladého muža pri tragickej dopravnej nehode, po ktorej mal ujsť z miesta činu.
Ako informuje Mirror, Ghetts, vlastným menom Justin Clarke-Samuel (41), ktorý v roku 2021 získal prestížnu cenu Mobo Award za nejlšpeí mužský výkon, narazil svojím BMW do len 20-ročného Yubina Tamanga v severovýchodnom Londýne. Po zrážke však nezastavil a z miesta tragédie odišiel.
Hudobník sa v pondelok zúčastnil súdneho pojednávania cez videohovor z väznice Pentonville. Tam sa priznal k spôsobeniu smrti nebezpečnou jazdou, ku ktorej došlo 18. októbra 2025. Okrem toho uznal vinu aj za Ďalšiu nebezpečnú jazdu, keď mal v ten istý deň brázdiť ulice Camdenu, Islingtonu a Hackney vo svojom BMW M5.
Sudca Mark Lucraft KC mu jasne odkázal, že ho čaká jedine trst odňatia slobody. O presnej výške trestu sa rozhodne 12. februára na súde Old Bailey. Do vyriešenia prípadu má raper zákaz šoférovania, ktorého dĺžka bude ešte stanovená.
Raper má však na krku ďalšie dve obvinenia - jedným je smrť spôsobená z nedbanlivosti pri jazde pod vplyvom alkoholu. Podľa obžaloby mal mať v dychu až 119 mikrogramov alkoholu na 100 ml, čo je výrazné prekročenie povoleného limitu. Ďalšie obvinenie sa týka nebezpečnej jazdy na Worcester Crescent a v ďalších častiach Redbridge.