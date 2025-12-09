PREKVAPENIE na premiére: Manželka známeho herca je TEHOTNÁ... Prvé dieťa v 54 rokoch!

LOS ANGELES - Budú rodina! V pondelok večer sa konala slávnostná premiéra novej série seriálu Fallout, ktorý herecky posilní Justin Theroux (54). Ten na podujatí odhalil krásnu novinku - stane sa otcom!
Justin Theroux je verejnosťou často vnímaný najmä ako bývalý muž Jennifer Aniston. Ich manželstvo nemalo veľmi dlhé trvanie. Už po dvoch rokoch od svadby sa rozišli a vo februári 2018 ich súd definitívne rozviedol. Ako uviedli, ich rozchod bol láskyplný, po vzájomnej dohode a zostali naďalej priateľmi.
Nedávno sa v médiách objavili správy, ktoré potešili herečkiných fanúšikov. Jennifer má po svojom boku nového muža - hypnoterapeuta a kouča Jima Curtisa.
Krásnou novinkou sa ale najnovšie pochváli aj Justin. Spoločne so svojou druhou manželkou - herečkou Nicole Brydon Bloom sa totiž pripravujú na príchod ich spoločného dieťatka. Prezrádzal to pohľad na jej guľaté bruško, ktorým sa hrdo pýšila na pondelkovej premiére seriálu Fallout.
Nicole a Justin si povedali svoje "áno" v marci tohto roka. Pre oboch ide o prvého potomka. Herec má 54 rokov, jeho polovička 31. Ďalšie detaily tehotenstva, či pohlavie bábätka zatiaľ nie sú známe.