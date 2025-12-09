Radostná správa od Osbournovcov: Ich rodinný klan sa rozrastie!

LONDÝN - Rodina slávneho Ozzyho Osbourna (†76) má za sebou náročné obdobie. Od leta tohto roka prežívajú žiaľ a bolesť spojenú so stratou milovaného manžela a otca. Istou náplasťou na smútok im môže byť novinka, s ktorou sa nedávno pochválil svetu syn legendy - Jack Osbourne (40).
Jack Osbourne má za sebou zaujímavú skúsenosť. Bol totiž súčasťou obľúbenej reality šou I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, ktorá sa nakrúca v táborovej osade v austrálskej džungli. V súťaži sa udržal 21 dní. Po svojom vypadnutí uviedol, že to bolo náročne a je unavený, avšak veľmi si to užil a získal nových priateľov.
Syn legendárneho Ozzyho Osbourna má na sociálnej sieti Instagram takmer 1,5 milióna followerov. S nimi sa v uplynulých dňoch podelil o krásnu správu. Už čoskoro sa stane päťnásobným otcom. Jack má z predchádzajúceho manželstva s Lisou Stelly tri dcéry - Pearl, Andy a Minnie. So súčasnou ženou má dcéru Maple.
Fanúšikovia Osbournovcov neskrývajú nadšenie a v komentároch už vedú diskusie o tom, či to bude opäť dievčatko, alebo sa mu konečne narodí synček. „Ak to bude chlapec, mohol by si mu dať meno po tvojom otcovi. To by bolo krásne,” znie jedna z reakcií.
Jack zatiaľ pohlavie dieťatka neprezradil. V rozhovore pre The Sun však priznal, že sú nadšení. „Je to úžasné. Bolo to tak trošku plánované, aj keď sa to stalo možno o niečo skôrl ako sme očakávali,” povedal. Ako uviedol, jeho otec sa ešte pred smrťou o tejto radostnej novinke dozvedel. „Vnímam to ako spôsob nejakého uzdravenia. Tá energia, ktorú nam bral smútok sa teraz s nádejou presmerovala niekam inam,” dodal.