Streda3. december 2025, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

Sexi herečka opäť ovládla červený koberec: V hlavnej úlohe jej oblé vnady!

Sydney Sweeney Zobraziť galériu (3)
Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

NEW YORK - Sydney Sweeney (28) je považovaná za najsexi herečku súčasnosti. Ona sama to rada potvrdzuje pri rôznych príležitostiach. Inak tomu nebolo ani na utorkovej premiére filmu The Housemaid. Aha, sexepíl z nej sršal na všetky strany!

Film Pomocníčka (The Housemaid) vstúpi do našich kín až 25. decembra, avšak v Amerike už mal svoju slávnostnú premiéru. Na nej nechýbali tvorcovia, ani herci účinkujúci v tomto napínavom počine. Sydney Sweeney stvárňuje Millie, ktorá prichádza do domu pracháčov Winchesterovcov s vidinou nového - lepšieho života. Avšak luxusná a dokonalá domácnosť je jedna vec, ale realita je úplne iná. Okrem Sydney vo filme účinkujú aj Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, či Paul Feig. 

Sexi herečka opäť ovládla
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA)

Sydney Sweeney
Zobraziť galériu (3)
Sydney Sweeney  (Zdroj: SITA)

Bola to ale práve Sydney, kto na slávnostnej premiére najviac pútal pozornosť. Na sebe mala krásne šaty s odvážnym výstrihom, ktorý odhaľoval jej prednosti. Zaujímavým doplnkom bolo pierkové boa. Aj vďaka nemu pôsobila blondínka ako herecká diva z čias starého Hollywoodu. 

Nie je to však prvýkrát, čo hviezda seriálu Euphoria zvýraznila svoje prednosti. Na červenom koberci sa už v minulosti predviedla v poriadne provokatívnych kreáciách.  

Viac o téme: Sydney SweeneyThe Housemaid
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky
TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky súčasnosti: Ponížená na castingoch!
Zahraniční prominenti
Sydney Sweeney
NOVÝ VZŤAH najsexi herečky súčasnosti: Zamilované bozky s o 16 rokov starším mužom!
Zahraniční prominenti
Páni budú slintať: FOTO
Páni budú slintať: FOTO Slávna herečka predviedla BUJNÉ poprsie... Fúha!
Zahraniční prominenti
Sexi herečka radikálne ZMENILA
Sexi herečka radikálne ZMENILA IMIDŽ: Ostrihala si vlasy nakrátko!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Hlas-SD: Progresívne Slovensko nacucnuté na štátne peniaze
Tlačová konferencia strany Hlas-SD: Progresívne Slovensko nacucnuté na štátne peniaze
Správy
Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky sa zišli v maďarskom Ostrihome
Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky sa zišli v maďarskom Ostrihome
Správy
Hasiči a záchranári si dnes vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové
Hasiči a záchranári si dnes vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové
Správy

Domáce správy

Ministerstvo spravodlivosti predstavilo stratégiu
Ministerstvo spravodlivosti predstavilo stratégiu rozvoja súdnictva v rokoch 2026 až 2031
Domáce
Na celom území Slovenska
Na celom území Slovenska treba počítať s hmlou: Meteorológovia vydávajú výstrahu
Domáce
Domácnosti môžu od 8.
Domácnosti môžu od 8. decembra zisťovať nárok na vládnu energopomoc: A to cez web, call centrum alebo osobne
Domáce
V UNLP Košice aktuálne hospitalizovaní traja seniori s COVID-19, v novembri ich bolo 22
V UNLP Košice aktuálne hospitalizovaní traja seniori s COVID-19, v novembri ich bolo 22
Košice

Zahraničné

Federica Mogheriniová a Ursula
Bruselom otriasa megaškandál! Zadržanie špičiek EÚ môže ohroziť pozíciu von der Leyenovej
Zahraničné
Bývalý chorvátsky poslanec a
Bývalý chorvátsky poslanec a jeho syn čelia obvineniu z falšovania a predaja COVID testov
Zahraničné
Ropovod Družba opäť terčom
Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?
Zahraničné
Neuveriteľná drzosť: Inštruktor v
Neuveriteľná drzosť: Inštruktor v Tatrách údajne vysekal lezecké istenie
dromedar.sk

Prominenti

Sydney Sweeney
Sexi herečka opäť ovládla červený koberec: V hlavnej úlohe jej oblé vnady!
Zahraniční prominenti
Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD:
Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD: Česká speváčka (45) a jej zajačik (27) išli OD SEBA!
Domáci prominenti
STVR zlanárila ďalšiu tvár
STVR zlanárila ďalšiu tvár konkurencie: Na ich obrazovky mieri moderátorka Let's Dance!
Domáci prominenti
Vyšetrovanie Czech castingu UKONČENÉ:
Vyšetrovanie Czech castingu UKONČENÉ: Polícia obvinila 9 ľudí, niektorých aj zo znásilnenia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prečo prdíme a ako
Prečo prdíme a ako znížiť množstvo plynov
vysetrenie.sk
Auto vs. šelma: Čo
Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Parkovací horor v priamom
Parkovací horor v priamom prenose: TOTO ste ešte nevideli! Týmto šoférom by vodičák neprešiel ani omylom
Zaujímavosti
Veľký prehľad vianočných trhov:
Veľký prehľad vianočných trhov: Čo si pre vás pripravili v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách?
dromedar.sk

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Viacerí Slováci riešia zásadný problém so stravovaním: Dáme vám radu, ako to zmeniť
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce
Varte a pečte tieto
Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!
Domáce

Ekonomika

Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?

Varenie a recepty

Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Výber receptov

Šport

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok: Online prenos z dohrávky 10. kola Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok: Online prenos z dohrávky 10. kola Niké ligy
Niké liga
DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos z osemfinále Slovnaft Cupu
DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos z osemfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava: Online prenos z dohrávky 10. kola Niké ligy
FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava: Online prenos z dohrávky 10. kola Niké ligy
Niké liga
VIDEO V akcii bola aj trojica Slovákov: Nórsko aj s nástupcami legiend potvrdilo totálnu dominanciu
VIDEO V akcii bola aj trojica Slovákov: Nórsko aj s nástupcami legiend potvrdilo totálnu dominanciu
Biatlon

Auto-moto

Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Doprava
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
Klasické testy

Kariéra a motivácia

10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Strata práce
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Hľadám prácu
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prostredie práce

Technológie

Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Veda a výskum
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Veda a výskum
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Veda a výskum
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Samsung

Bývanie

Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!

Pre kutilov

Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Galavečer, ktorý predčí plesovú tradíciu. Poznáme program Beauty Ballu 2026
Lifestyle
Galavečer, ktorý predčí plesovú tradíciu. Poznáme program Beauty Ballu 2026
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Federica Mogheriniová a Ursula
Zahraničné
Bruselom otriasa megaškandál! Zadržanie špičiek EÚ môže ohroziť pozíciu von der Leyenovej
Ilustračné foto
Domáce
Obľúbená drogéria sťahuje z predaja výrobok na FOTO: Okamžite ho vráťte, našli v ňom PLESNE!
Do sporu Šimkovičovej a
Domáce
Do sporu Šimkovičovej a Drličku zasiahol súd: Bývalý šéf SND vyfasoval oficiálny ZÁKAZ! Rozhorčená reakcia
Ropovod Družba opäť terčom
Zahraničné
Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?

Ďalšie zo Zoznamu