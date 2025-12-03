Sexi herečka opäť ovládla červený koberec: V hlavnej úlohe jej oblé vnady!

NEW YORK - Sydney Sweeney (28) je považovaná za najsexi herečku súčasnosti. Ona sama to rada potvrdzuje pri rôznych príležitostiach. Inak tomu nebolo ani na utorkovej premiére filmu The Housemaid. Aha, sexepíl z nej sršal na všetky strany!
Film Pomocníčka (The Housemaid) vstúpi do našich kín až 25. decembra, avšak v Amerike už mal svoju slávnostnú premiéru. Na nej nechýbali tvorcovia, ani herci účinkujúci v tomto napínavom počine. Sydney Sweeney stvárňuje Millie, ktorá prichádza do domu pracháčov Winchesterovcov s vidinou nového - lepšieho života. Avšak luxusná a dokonalá domácnosť je jedna vec, ale realita je úplne iná. Okrem Sydney vo filme účinkujú aj Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, či Paul Feig.
Bola to ale práve Sydney, kto na slávnostnej premiére najviac pútal pozornosť. Na sebe mala krásne šaty s odvážnym výstrihom, ktorý odhaľoval jej prednosti. Zaujímavým doplnkom bolo pierkové boa. Aj vďaka nemu pôsobila blondínka ako herecká diva z čias starého Hollywoodu.
Nie je to však prvýkrát, čo hviezda seriálu Euphoria zvýraznila svoje prednosti. Na červenom koberci sa už v minulosti predviedla v poriadne provokatívnych kreáciách.
