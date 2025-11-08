NOVÝ VZŤAH najsexi herečky súčasnosti: Zamilované bozky s o 16 rokov starším mužom!

NEW YORK - Prestali sa skrývať! Vyzerá to tak, že v šoubiznise sa zrodil nový párik. Bulvárnym fotografom sa v uplynulých dňoch podarilo nafotiť herečku Sydney Sweeney (28) na prechádzke s hudobným producentom Scooterom Braunom (44). A došlo aj na bozky!
Darí sa jej v práci a očividne aj v súkromí. Už v týchto dňoch príde do kín nový film s názvom Christy, v ktorom krásna Sydney Sweeney stvárňuje boxerku Christy Martin. Kvôli tejto úlohe prešla kráska na istý čas dokonca aj fyzickou premenou.
Aktuálne ale plní stránky bulváru aj v súvislosti s novým vzťahom. Vyzerá to totiž tak, že po bolestnom rozchode so snúbencom Jonathanom Davinom si našla novú lásku. S hudobným producentom Scooterom Braunom ju nafotili počas prechádzky v Central Parku. Dvojica si dokonca dala zamilovaný bozk. FOTO nájdete TU!
Ako uviedol zdroj magazínu People, blondínka padla producentovi do oka na svadbe Jeffa Bezosa a Lauren Sánchez. Scooter ju vraj zaujal svojou úprimnosťou. „Stretávajú sa už niekoľko týždňov. Majú rovnaký zmysel pre humor a ani jeden z nich nerieši, čo si o ňom iní myslia,” uviedol človek z ich okolia.
Hudobný producent, ktorý spolupracuje napríklad s Justinom Bieberom alebo Arianou Grande, má za sebou jedno nevydarené manželstvo. S Yael Cohen majú dvoch synov a dcérku. Rozviedli sa v roku 2022.
