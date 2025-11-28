TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky súčasnosti: Ponížená na castingoch!

LOS ANGELES - Vôbec to nebolo také ružové! Sydney Sweeney (28) dnes patrí medzi slávne tváre a mnohí dokonca hovoria, že je najsexi herečkou súčasnosti. Nie vždy tomu bolo tak.... A na svoje začiatky nemá blondínka práve najlepšie spomienky!
Krásna herečka bola nedávno hosťom v šou Live With Kelly And Mark, kde hovorila aj o filmovej novinke Christy. Ide o biografický film režiséra Davida Michoda, kde Sydney stvárňuje profesionálnu boxérku Christy Martin. Kvôli tejto úlohe musela blondínka pribrať a celkovo vyzerá na filmovom plátne inak, než sme v jej prípade zvyknutí.
28-ročná umelkyňa počas rozhovoru spomínala aj na svoje herecké začiatky. „Zažila som veľa nevydarených konkurzov. Castingoví režiséri sa napchávali čipsami a bez záujmu na mňa pozerali, zatiaľčo ja som sa snažila podať nejaký herecký výkon,” uviedla napríklad Sydney. „Dokonca mi niekoľkokrát odporučili, nech si dám niečo spraviť s tvárou, že to by mohlo pomôcť. Keď má človek 16 rokov, niečo také ho veru nepoteší,” dodala.
Takéto slová by zranili nejedno dospievajúce dievča. Herečka však k tomu povedala, že sa snaží mať zdravé sebavedomie a pozitívny prístup. „Nie je to pekná skúsenosť, ale človeka to zocelí. Treba počítať s tým, že "nie" počuje viackrát, než "áno",” uzavrela.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%