Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Páni budú slintať: FOTO Slávna herečka predviedla BUJNÉ poprsie... Fúha!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BEVERLY HILLS - Americká herečka Sydney Sweeney zažiarila na prestížnom podujatí, kde ohúrila v priesvitných strieborných šatách bez podprsenky. Umlčala tak všetkých pochybovačov o svojej prirodzenosti a predviedla svoje bujné poprsie!

Americká herečka Sydney Sweeney sa nedávno zúčastnila prestížneho podujatia Variety Power of Women v Beverly Hills. Toto každoročné podujatie organizuje magazín Variety a jeho cieľom je oslavovať a oceňovať významné ženy, ktoré svojím talentom, prácou a odhodlaním ovplyvňujú filmový priemysel a spoločnosť ako takú.

Sydney Sweeney sa na červenom koberci objavila v mimoriadne odvážnych, priesvitných strieborných šatách. Mnohí si všimli, že herečka si pod šaty nedala podprsenku. Aj keď si mnohí ľudia mysleli, že herečka podstúpila plastiku, k špekuláciám sa postavila s nadhľadom  – jej odvážny outfit sám o sebe pôsobil ako dôkaz, že nič také ako umelé prsia nepotrebuje. Páni budú po pohľade na fotografiu slintať!

Páni budú slintať: FOTO
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Sydney Sweeney
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ROZRUCH v kráľovskej rodine:
ROZRUCH v kráľovskej rodine: Kráľ Karol ODOBRAL princovi titul a... VYSŤAHOVAL ho!
Zahraniční prominenti
Zomrela jediná dcéra Marlene
Zomrela jediná dcéra Marlene Dietrichovej: 100 rokov žila v tieni svojej slávnej matky
Zahraniční prominenti
David Brian Pearce (vpravo)
Hollywoodsky producent znásilnil a zabil dve ženy: Zhnije v base... Dostal 146 rokov natvrdo!
Zahraniční prominenti
Svet šoubiznisu je v
Svet šoubiznisu je v ŠOKU: Zomrela hviezda seriálu Fresh Prince... INFARKT v 42 rokoch!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Český spevák v Záhadách tela poriadne perlil: Mám malé prsty a... Rehotal sa každý!
Český spevák v Záhadách tela poriadne perlil: Mám malé prsty a... Rehotal sa každý!
Prominenti
Ema Fajnor si zahrala v jojkárskom seriáli Nemocnica
Ema Fajnor si zahrala v jojkárskom seriáli Nemocnica
Prominenti
Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!
Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Holečková viní Blanára z
Holečková viní Blanára z budovania čokoládového IMPÉRIA: Kilá sladkosti s otáznikmi, rezort hovorí o hoaxe!
Domáce
Hasiči varujú pred požiarmi
Hasiči varujú pred požiarmi na cintorínoch počas sviatkov: Apelujú na opatrnosť pri sviečkach
Domáce
FOTO Smrteľná nehoda pri Žiline:
Smrteľná nehoda pri Žiline: Vodička (†60) vbehla pod nákladiak: Nasledovala zrážka, z auta je len kopa šrotu
Domáce
Dušičky 2025: Hasiči varujú pred požiarmi na cintorínoch, radia opatrnosť pri sviečkach
Dušičky 2025: Hasiči varujú pred požiarmi na cintorínoch, radia opatrnosť pri sviečkach
Regióny

Zahraničné

Viktor Orbán
Viktor Orbán potvrdil cestu do USA: Budúci víkend sa vo Washingtone stretne s Trumpom
Zahraničné
Jamieson Greer
USA nezmierňujú postoj k Číne: Jamieson Greer naznačil možné nové clá napriek prímeriu
Zahraničné
Lotyšsko prekvapilo Brusel: Parlament
Lotyšsko prekvapilo Brusel: Parlament chce vystúpiť z Istanbulského dohovoru
Zahraničné
JetBlue lietadlo
Dráma na oblohe: Posádka mala problémy s riadením lietadla! Núdzové pristátie a zranení
Zahraničné

Prominenti

FOTO Bekim si vystrelil zo
Kauza Nepál baví internet: Na Separovi a Nvotovej sa zabáva aj Bekim! Z tejto FOTO pôjdete do kolien
Domáci prominenti
Páni budú slintať: FOTO
Páni budú slintať: FOTO Slávna herečka predviedla BUJNÉ poprsie... Fúha!
Zahraniční prominenti
ROZRUCH v kráľovskej rodine:
ROZRUCH v kráľovskej rodine: Kráľ Karol ODOBRAL princovi titul a... VYSŤAHOVAL ho!
Zahraniční prominenti
Jovinečko si NOVÚ lásku
Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Otvorila balík stratenej pošty
Kúpila si škatuľu stratenej pošty a po otvorení zostala v ŠOKU: TO, čo našla vo vnútri, nečakala ani vo sne!
Zaujímavosti
HOROR na operačnej sále:
HOROR na operačnej sále: Neurochirurgička dala 12-ročnej dcére vŕtačku a nechala ju vyvŕtať dieru do LEBKY pacienta!
Zaujímavosti
Edwin Castro
Nie všetci superhrdinovia nosia plášť: Výherný los zmenil život muža! Miliardár plánuje hrdinský čin v Kalifornii
Zaujímavosti
Ak máte problémy s
Ak máte problémy s obličkami či štítnou žľazou, pozor na túto zeleninu!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Nielen trinásty, ale aj štrnásty dôchodok: Orbán oznámil jeho zavedenie v Maďarsku!
Nielen trinásty, ale aj štrnásty dôchodok: Orbán oznámil jeho zavedenie v Maďarsku!

Šport

Koniec jednej éry po postupe, hľadajú investora: Slovenská futbalová bašta je na predaj!
Koniec jednej éry po postupe, hľadajú investora: Slovenská futbalová bašta je na predaj!
Niké liga
VIDEO Dvorský sa vrátil do NHL a patril k najlepším hráčom Blues, v akcii boli štyria Slováci
VIDEO Dvorský sa vrátil do NHL a patril k najlepším hráčom Blues, v akcii boli štyria Slováci
NHL
Pokračovať bude na inej klubovej adrese: Július Hudáček opúšťa tretie pôsobisko v Nemecku
Pokračovať bude na inej klubovej adrese: Július Hudáček opúšťa tretie pôsobisko v Nemecku
Európa
Trest za doping výrazne poznačil jej kariéru: Ruská hviezdička po odvolaní spoznala verdikt súdu
Trest za doping výrazne poznačil jej kariéru: Ruská hviezdička po odvolaní spoznala verdikt súdu
Doping v športe

Auto-moto

Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava

Kariéra a motivácia

Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Hľadám prácu
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Rady, tipy a triky
SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
Aktuality
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Fantastická marlenka bez vaľkania s krémom z kyslej smotany
Fantastická marlenka bez vaľkania s krémom z kyslej smotany
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Výber receptov
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Výber receptov

Technológie

Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Technológie
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Veda a výskum
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Správy
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi

Bývanie

Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!

Pre kutilov

Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jesenný víkend pre dvoch: Miesta, kde sa znovu zamilujete
Cestovanie
Jesenný víkend pre dvoch: Miesta, kde sa znovu zamilujete
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Holečková viní Blanára z
Domáce
Holečková viní Blanára z budovania čokoládového IMPÉRIA: Kilá sladkosti s otáznikmi, rezort hovorí o hoaxe!
Lotyšsko prekvapilo Brusel: Parlament
Zahraničné
Lotyšsko prekvapilo Brusel: Parlament chce vystúpiť z Istanbulského dohovoru
JetBlue lietadlo
Zahraničné
Dráma na oblohe: Posádka mala problémy s riadením lietadla! Núdzové pristátie a zranení
Smrteľná nehoda pri Žiline:
Domáce
Smrteľná nehoda pri Žiline: Vodička (†60) vbehla pod nákladiak: Nasledovala zrážka, z auta je len kopa šrotu

Ďalšie zo Zoznamu