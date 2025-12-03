Hviezda Twilightu je znova iná: Žiadna výstrednosť… Totálna šedá myška!

NEW YORK - Kristen Stewart prekvapila na udeľovaní cien netradične nenápadným vzhľadom. Namiesto svojho typického odvážneho štýlu zvolila jednoduchý šedý kostým, vďaka ktorému pôsobila až nečakane obyčajne.
Herečka Kristen Stewart, známa z kultovej ságy Twilight, sa na 35. ročníku prestížnych filmových cien Gotham objavila v prekvapivo nenápadnom looku. Podujatie sa konalo v ikonických priestoroch Cipriani Wall Street v New Yorku a pritiahlo množstvo hollywoodskych hviezd – Kristen ale stredobodom pozornosti nebola.
Herečka je známa tým, že na červených kobercoch rada experimentuje, no tentoraz zvolila úplne opačný smer. Namiesto odvážnych strihov, trblietok či hravých farieb si obliekla decentný sivý kostým, ktorý pôsobil až prekvapivo konzervatívne. V kombinácii s jej uvoľneným, ležérnym vystupovaním mohol tento outfit ľahko splynúť s davom. Bola z nej totálna šedá myška!
