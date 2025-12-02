Miley Cyrus prišla do spoločnosti a... To je ale KRÁSNA SPRÁVA!

LOS ANGELES - Nešlo to prehliadnuť! V pondelok večer sa konala slávnostná premiéra filmu Avatar: Fire and Ash, ktorej sa zúčastnila napríklad aj hviezdna speváčka Miley Cyrus (33). Tá priam žiarila a na všetky strany rozdávala spokojné úsmevy. Bodaj by nie, veď má krásnu novinku.
Miley Cyrus pred prítomnými fotografmi pózovala spoločne so svojim partnerom - 27-ročným hudobníkom menom Maxx Morando. Na sebe mala krásne čierne šaty a ozdobená bola luxusnými šperkami. Umelkyňa upriamovala pozornosť najmä na svoju ruku, na ktorej sa jej jagal nový prsteň.
Ako informuje Page Six, ide o zásnubný prsteň. Dvojica sa pre tento zásadný krok v ich vzťahu rozhodla po štyroch rokoch randenia. Hoci si svoje súkromie dosť strážia, vie sa, že sa dali dokopy po tom, čo mali rande na slepo. Na verejnosti sa ako pár prvýkrát ukázali v decembri 2021.
Hviezdna Miley Cyrus už za sebou má jedno nevydarené manželstvo. 23. decembra 2018 sa vydala za herca Liama Hemswortha. Hoci fanúšikovia ich vzťahu veľmi fandili, v auguste 2019, na prekvapenie mnohých, podali žiadosť o rozvod. Súd ich definitívne rozviedol v januári 2020.
