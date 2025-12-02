UTAJENÉ TEHOTENSTVO slávnej herečky (43): Prasklo to na odovzdávaní cien!

LONDÝN - To je ale prekvapenie! V pondelok večer sa v Londýne konalo udeľovanie módnych cien The Fashion Awards, ktorého sa zúčastnili viaceré známe tváre. O rozruch sa postarala najmä herečka Sienna Miller (43). Tej sa totiž pod bielymi priesvitnými šatami jasne črtalo tehotenské bruško. Blondínka nosí pod srdcom svoje tretie dieťatko.
The Fashion Awards je prestížny galavečer s charitatívnym rozmerom na podporu mladých talentov vo svete módy. Každoročne na tejto akcii bývajú ocenené najvýznamnejšie osobnosti módneho priemyslu. Na slávnostnom koberci nechýbajú dizajnéri, modelky, či herecké a spevácke hviezdy.
Na prestížne podujatie zavítala aj krásna herečka Sienna Miller so svojim partnerom Oli Greenom. Blondínka stavila na biele priesvitné šaty, ktoré odhalili jej krásne tajomstvo. Známa umelkyňa totiž nosí pod srdcom dieťatko.
Pre Siennu ide o jej tretie dieťa. S partnerom Olim, ktorý má 28 rokov, už má jednu dcérku. Tá prišla na svet koncom roka 2023. Z vzťahu s expartnerom Tomom Strurridge má 13-ročnú Marlowe. Herečka sa netají tým, že si v minulosti nechala zamraziť vajíčka.
