Vdovec po Tine Turner († 83) má po svojom boku NOVÚ ŽENU: Už ju predstavil priateľom!

MILÁNO - Opäť pripravený milovať! V máji 2023 zasiahla fanúšikov Tiny Turner († 83) smutná správa o jej odchode na večnosť. Jej smrťou bol nepochybne najviac zdrvený jej manžel - nemecký hudobný producent Erwin Bach (69). Ten má, zdá sa, po svojom boku novú partnerku.
Známeho producenta totiž v uplynulých dňoch nafotili paparazzi v Miláne. Tam si vo veľkom užíval nákupy a po svojom boku mal sympatickú brunetku. Ako informuje Daily Mail, ide o 60-ročnú Christinu de Labouchere, vdovu po francúzskom aristokratovi Pierrovi de Labouchere. Ten zomrel v tom istom roku ako Tina Turner.
Dvojica sa podľa všetkého spoznala v roku 2024 a zrejme ich spojila aj bolesť zo straty životných partnerov. Bach údajne usporiadal večierok vo svojej vile na brehu Zürichskeho jazera, kde svoju novú lásku predstavil priateľom so slovami, že je rád, že môže byť opäť šťastný. Podľa medializovaných informácii si obrúčku, ktorá mu pripomína svadbu s Tinou, z ruky nezložil.
Tina Turner a Erwin Bach sa stretli v 80. rokoch a ich vzťah bol spočiatku profesionálny. Postuppne prerástol do lásky. Svoje "áno" si však povedali až po rokoch - a to v roku 2013. Erwin bol pre Tinu oddaným podporovateľom a veľkou oporou. V roku 2017 jej daroval svoju obličku.