Božské telo JLo (56): Koncertovala v bikinách... Nespustíte z nej oči!

LAS VEGAS - Jennifer Lopez aj v 56 rokoch vyráža dych svojou formou. Na koncerte vystupovala v dvojdielnom bikinovom sete, ktroý odhalil jej božské telo. Nespustíte z neho zrak!
Jennifer Lopez rozprúdila pozornosť fanúšikov, keď na Instagrame zdieľala odvážne video, ktorým propaguje svoje decembrové vystúpenia v Las Vegas. Speváčka sa v záberoch objavila v hrdzavom dvojdielnom kostýme s efektom plameňov a pre fanúšikov napísala: „Vidíme sa tento mesiac na The JLo Show vo Vegas! Ktorú pesničku chcete, aby som zahrala!?“ opýtala sa svojich priaznivcov.
Pod príspevkom sa okamžite objavili reakcie známych mien. Jej trénerka Tracy Anderson komentovala: „Vegas má veľké šťastie, že ťa má späť!!!“ a modelka Heidi Klum video podporila lajkom. Lopez sa do mesta hriechu vracia s novou šou Up All Night Live, ktorá bude prebiehať v The Colosseum v Caesars Palace. Prvé vystúpenia sú naplánované na 30. a 31. december 2025, ďalšie sa uskutočnia v januári a marci 2026.
Po pracovných novinkách prišla aj osobná téma. Lopez sa v Howard Sternovej relácii priznala, že po rozvode s Benom Affleckom sa neplánuje pridať na celebritnú zoznamku. Na otázku moderátora reagovala jasne: „Nie, to nechcem. Neviem. Asi som staromódna.“ Stern jej povedal, že s hľadaním partnera nebude mať problém, čo speváčka potvrdila slovami: „Bude to v poriadku.“