Zaľúbenci z kultového seriálu po rokoch: Ona to prehnala s plastikami, on... Cmúľal sa s inou!

LOS ANGELES - Totálna nostalgia! Počin Beverly Hills 90210 rozhodne možno zaradiť medzi seriálové fenomény. Hlavným tváram priniesol veľkú popularitu a verejnosť si ich dodnes spája s ich postavami. Seriálová Donna Martin a David Silver sa v týchto dňoch stretli na spoločenskej akcii a zaspomínali si na staré dobré časy.
Tori Spelling a Brian Austin Green vytvorili v spomínanom seriáli ikonický pár Donnu a Davida. Ich vzťah bol plný zaujímavých výziev a v poslednej epizóde napokon skončil svadbou. Hoci mnohí fanúšikovia túžili po tom, aby boli spolu aj v reálnom živote, nestalo sa tak. Obaja na margo toho svorne tvrdili, že je medzi nimi skôr silné priateľstvo. Navyše, v čase nakrúcania tvorili pár s niekým iným.
Počas uplynulého víkendu sa Tori a Brian stretli na akcii s názvom Hollywood Christmas Parade. Pred objektívmi prítomných fotografov si spolu zapózovali. Pri pohľade na Spelling je dosť viditeľné, že sa v priebehu rokov výrazne zmenila. Nie je tajomstvom, že podstúpila pár zákrokov a v boji s časom si pomáha u plastických chirurgov.
Brianovi robila na podujatí spoločnosť jeho aktuálna partnerka - tanečnica Sharna Burgess. Dvojica sa zasnúbila v lete 2023 a majú spolu 3-ročného syna. Na červenom koberci si počas pózovania fotografom dali aj poriadne vášnivý bozk. To je láska, pozrite!