Kelly z Beverly Hills 90210 odhodila zábrany: V 53 rokoch nafotila kampaň na SPODNÚ BIELIZEŇ!

(Zdroj: Fox Network)

LOS ANGELES - Herečka Jennie Garth bude v mysli mnohých už navždy zapísaná ako Kelly z Beverly Hills 90210. No hoci od natáčania kultového seriálu prešlo už dlhých 25 rokov, plavovláska stále vyzerá vynikajúco. Najnovšie, v 53 rokoch, nafotila svoju úplne prvú reklamnú kampaň na spodnú bielizeň... Aha, ako jej to pristane!

Herečka Jennie Garth doslova zreje ako víno. Hoci od premiéry seriálu Beverly Hills 90210 uplynulo už dlhých 35 rokov a herečka má dnes už 3 roky po 50-ke, vyzerá rovnako dobre, ako keď žiarila na televíznych obrazovkách. Niet divu, že dostala ponuku nafotiť reklamnú kampaň na spodnú bielizeň. Sexi čipkované kúsky však neočakávajte - ide o športovú bielizeň s hlbšou myšlienkou.

(Zdroj: Fox Network)

„Nikdy som si nemyslela, že bude moje prvé fotenie na spodnú bielizeň v 53 rokoch, ale sme tu! A nikdy som sa necítila vo svojej koži sebavedomejšie alebo pohodlnejšie. Som pyšná na to, že som súčasťou tohto okamihu nielen preto, že je to pre mňa prvýkrát, ale preto, že je to so značkou, ktorá skutočne podporuje ženy v každej fázy ich života, vrátane menopauzy,“ uviedla k fotkám.

No napriek tomu, že blondínka nepózovala v prvoplánovo zvodných kúskoch, sexi rozhodne bola. Aj po 50-ke má totiž postavičku, ktorú by jej mohli závidieť aj o generáciu mladšie ženy. Pozrite, na tú vyšportovanú figúru!