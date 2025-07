Donna z Beverly Hills darovala svojmu EX naozaj BIZARNÝ darček: To VÁŽNE?!

Tori Spelling (Zdroj: SITA)

Herečka Tori Spelling opäť prekvapila svojím netradičným prístupom k darčekom. V jednej z posledných epizód svojho podcastu misSPELLING prezradila, že svojmu bývalému manželovi Deanovi McDermottovi raz venovala ako darček k výročiu vlastné staré prsné implantáty.

„Zobrala som staré implantáty, ktoré som mala. Nemyslím si, že mi ich lekár mal dať, ale dal, a vložila som ich do akrylovej krabičky, z ktorej som urobila knižné zarážky,“ zaspomínala si Donna zo seriálu Beverly Hills. „No tak, veď viete, že rada tvorím veci sama. Nikdy nesklamem," dodala s humorom. Aj po rozvode zostal darček pre herečku sentimentálnou spomienkou.

McDermott jej dokonca ponúkol, že jej zarážky vráti, keď sa rozchádzali. „Trochu ma to urazilo,“ priznala Spelling, „Ale prijala som ich späť, pretože sme stále veľmi dobrí priatelia a dobre spolu vychovávame deti," dodala. McDermott jej údajne navrhol, aby implantáty predala. Tori však odmietla. „Nikdy by som to neurobila,“ povedala, no dodala s úsmevom: „Počkať, koľko si myslíte, že by som za ne mohla dostať? Len tak, pre zaujímavosť – pýtam sa za kamaráta," zavtipkovala.

Tori Spelling a Dean McDermott (Zdroj: SITA)

V súčasnosti dokonca zvažuje ďalšiu „úpravu“ tohto nezvyčajného suveníru. „Trochu by som ich chcela dať napríklad pozlátiť,“ uviedla. „Ak by boli pozlátené… mohla by som z nich potom urobiť ťažítka," prezradila. Tori Spelling a Dean McDermott sa zosobášili v roku 2006 a počas 17 rokov manželstva spolu vychovali päť detí: Liama (18), Stellu (17), Hattie (13), Finna (12) a Beaua (8). Ich manželstvo sa skončilo pred dvomi rokmi.