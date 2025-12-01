Páni, zbystrite pozornosť: Táto slávna kráska je SINGLE... TOTO je jej SEXI postavička v plavkách!

JALISCO - Nina Dobrev si po zrušených zásnubách dopriala únik do slnečného Mexika – a Mexičania sa mali na čo pozerať. Na pláži bez rozpakov ukázala svoju vypracovanú postavičku v plavkách.
Páni, spozornite – obľúbená herečka Nina Dobrev je opäť single a ukázala svoju dokonalú figúru v plavkách! Hviezda seriálu Upírske denníky a legendárny snowboardista Shaun White sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodli zrušiť svoje zásnuby a po piatich rokoch sa vydali každý vlastným smerom.
Hoci išlo o jednu z najstabilnejšie pôsobiacich hollywoodskych dvojíc. Nina momentálne prežíva obdobie, v ktorom sa sústreďuje najmä na sebalásku, regeneráciu a ľudí, ktorí sú jej najbližší. Po intenzívnom pracovnom tempe si dopriala zaslúžený oddych a vybrala sa do slnečného Mexika, konkrétne do malebného letoviska Jalisco, známeho svojou atmosférou, krásnym pobrežím a miestami, ktoré pôsobia ako vystrihnuté z pohľadníc.
Toto pobrežné útočisko láka návštevníkov krištáľovo čistým morom, jemným zlatistým pieskom a bezstarostnou dovolenkovou energiou, ktorá človeka pohltí hneď po príchode. Teplé, takmer bezoblačné dni Ninu vyložene rozmaznávajú – ideálne počasie priam vyzýva na dlhé prechádzky po pláži či kúpanie. A práve to využila aj herečka. Počas pobytu herečka predviedla na pláži svoju fantasticky vypracovanú postavu. Jednoduché, ale štýlové bikini krásne zvýraznili jej štíhlu siluetu.
