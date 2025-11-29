Krásnu herečku na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH nespoznáte: Je z nej úplne INÁ ŽENA!

LONDÝN - To je ale zmena! Herecká profesia so sebou nesie rôzne výzvy. Umelci musia neraz kvôli filmovej úlohe zmeniť napríklad aj svoj zovňajšok. Svoje o tom vie aj krásna herečka Lily-Rose Depp (26), ktorá aktuálne nakrúca veľmi zaujímavý počin.
V médiách sa počas uplynulých dní objavili poriadne prekvapivé fotky od bulvárnych fotografov. Je na nich zachytená slávna herečka Lily-Rose Depp, ktorá momentálne v Anglicku nakrúca nový horor s názvom Werwulf. Jeho dej sa odohráva v 13. storočí na vidieku a zatiaľ nevedno, aká bude zápletka. Do kín by sa mal dostať o rok - v decembri 2026. Okrem nej vo filme účinkujú napríklad aj Willem Dafoe a Aaron Taylor-Johnson.
Čo však je zrejme už pri pohľade na zábery z nakrúcania, Lily-Rose predstúpila pred kamery značne zmenená. Zaujímavý je pohľad najmä na jej pery. Tie má vďaka šikovným rukám maskérov urobené tak, aby navodzovali dojem, že má rázštep pery.
Lily-Rose Depp už dávno dokázala, že je viac ako len dieťaťom slávnych rodičov. Herec Johnny Depp a speváčka Vanessa Paradis môžu na ňu byť právom pyšní. Hoci má len 26 rokov, na konte už má účinkovanie vo viacerých zaujímavých počinoch. Dokonca bola dvakrát nominovaná na prestížnu cenu César Awards.
