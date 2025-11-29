Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Krásnu herečku na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH nespoznáte: Je z nej úplne INÁ ŽENA!

Lily-Rose Depp FOTO VNÚTRI! Zobraziť galériu (8)
Lily-Rose Depp (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

LONDÝN - To je ale zmena! Herecká profesia so sebou nesie rôzne výzvy. Umelci musia neraz kvôli filmovej úlohe zmeniť napríklad aj svoj zovňajšok. Svoje o tom vie aj krásna herečka Lily-Rose Depp (26), ktorá aktuálne nakrúca veľmi zaujímavý počin.

V médiách sa počas uplynulých dní objavili poriadne prekvapivé fotky od bulvárnych fotografov. Je na nich zachytená slávna herečka Lily-Rose Depp, ktorá momentálne v Anglicku nakrúca nový horor s názvom Werwulf. Jeho dej sa odohráva v 13. storočí na vidieku a zatiaľ nevedno, aká bude zápletka. Do kín by sa mal dostať o rok - v decembri 2026. Okrem nej vo filme účinkujú napríklad aj Willem Dafoe a Aaron Taylor-Johnson. 

Čo však je zrejme už pri pohľade na zábery z nakrúcania, Lily-Rose predstúpila pred kamery značne zmenená. Zaujímavý je pohľad najmä na jej pery. Tie má vďaka šikovným rukám maskérov urobené tak, aby navodzovali dojem, že má rázštep pery. 

Lily-Rose Depp v novom filme
Zobraziť galériu (8)
Lily-Rose Depp v novom filme  (Zdroj: Profimedia)

Lily-Rose Depp už dávno dokázala, že je viac ako len dieťaťom slávnych rodičov. Herec Johnny Depp a speváčka Vanessa Paradis môžu na ňu byť právom pyšní. Hoci má len 26 rokov, na konte už má účinkovanie vo viacerých zaujímavých počinoch. Dokonca bola dvakrát nominovaná na prestížnu cenu César Awards. 


Viac o téme: Lily-Rose Depp
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

La Cinémathèque française
Bizarný PROBLÉM vo Francúzsku: Zatvárajú prestížne kiná... Sú zamorené PLOŠTICAMI!
Zahraniční prominenti
BRUTÁLNA PREMENA Johnnyho Deppa:
BRUTÁLNA PREMENA Johnnyho Deppa: To musíte vidieť! Je z neho iný muž
novinky.sk
Veľkú lásku Johnnyho Deppa
Veľkú lásku Johnnyho Deppa by ste dnes NESPOZNALI: Hviezda 90. rokov dnes vyzerá ÚPLNE INAK!
Domáci prominenti
Amber Heard
Prekvapivé novinky bývalej manželky Johnnyho Deppa: Amber Heard sa stane po druhýkrát matkou!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Cestovanie
Jozef Kojecký o znečistení Ružína po minulotýždňových zrážkach
Jozef Kojecký o znečistení Ružína po minulotýždňových zrážkach
Správy
Vianočný Cverna Market v Bratislave
Vianočný Cverna Market v Bratislave
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Ako sa jazdí po Slovensku? SSC varuje pred poľadovicou a kašovitým snehom
Domáce
Matúš Šutaj Eštok a
Ostrá debata Šutaja Eštoka a Biháriovej: Minister označil Šimečkove slová za šialené, poslankyňa PS vytiahla Pellegriniho
Domáce
Ďalšia facka pre Slovensko:
Ďalšia facka pre Slovensko: Vo výške priemernej mzdy nás predbehlo už aj Poľsko a Rumunsko! VAROVANIE analytika
Domáce
Aktuálne varovanie: Poľadovica a kašovitý sneh na viacerých úsekoch ciest – kde treba zvýšiť opatrnosť?
Aktuálne varovanie: Poľadovica a kašovitý sneh na viacerých úsekoch ciest – kde treba zvýšiť opatrnosť?
Banská Bystrica

Zahraničné

Dvaja cestujúci v Nemecku
Dvaja cestujúci v Nemecku dobiehali lietadlo, majú kvôli tomu problémy s políciou
dromedar.sk
Palestínčania prechádzajú cez skazu,
Izraelský útok na juhu Pásma Gazy si vyžiadal životy dvoch detí
Zahraničné
Veľké davy demonštrantov sa
Tisíce ľudí v Nemecku protestovali proti novej mládežníckej organizácii AfD
Zahraničné
Na snímke vrak auta
Počet obetí povodní a zosuvov pôdy v juhovýchodnej Ázii presiahol 450
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Lily-Rose Depp
Krásnu herečku na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH nespoznáte: Je z nej úplne INÁ ŽENA!
Zahraniční prominenti
Habera sa na koncerte
Habera sa na koncerte rozohnil, Oskar Rózsa ho schladil štyrmi slovami: DRSNÝ ODKAZ legende!
Domáci prominenti
Petra Vlhová v relácii
Vlhová sa pri tejto otázke zapotila: Partner alebo šport? Dlhé mlčanie a potom...
Domáci prominenti
Silvia Kucherenko
Bola tučná ako delo, po 4 mesiacoch vyzerá božsky: Sestra Silvie Kucherenko schudla 21 kíl!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Samantha Ramsdellová opäť šokuje
Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla
Zaujímavosti
Tajomný šperk aristokracie: Pomander
Tajomný šperk aristokracie: Pomander ukrýval afrodiziakum aj ochranu pred chorobami
dromedar.sk
Najobľúbenejšia pláž Bali v
Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?
Zaujímavosti
Vtipná krádež maškrty: VIDEO
Vtipná krádež maškrty: VIDEO Drzá čajka vytrhla koláč malému Arlovi priamo z rúk!
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

Nová investičná hviezda? Výnosy tohto kovu nenápadne porážajú aj zlato, čo sa deje na trhoch?
Nová investičná hviezda? Výnosy tohto kovu nenápadne porážajú aj zlato, čo sa deje na trhoch?
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené dezerty

Šport

Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Box
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
Bojové športy
Francúzky prvé v premiérových pretekoch: Pódium doplnili Češky, Bátovská Fialková a spol. v prvej desiatke
Francúzky prvé v premiérových pretekoch: Pódium doplnili Češky, Bátovská Fialková a spol. v prvej desiatke
Lyžovanie
Petra Vlhová by jej vedela rozprávať: Svet lyžovania sa dozvedel ďalšiu veľmi zlú správu
Petra Vlhová by jej vedela rozprávať: Svet lyžovania sa dozvedel ďalšiu veľmi zlú správu
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Kariéra a motivácia

Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita

Technológie

Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Umelá inteligencia

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Partnerské vzťahy
Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matúš Šutaj Eštok a
Domáce
Ostrá debata Šutaja Eštoka a Biháriovej: Minister označil Šimečkove slová za šialené, poslankyňa PS vytiahla Pellegriniho
Ďalšia facka pre Slovensko:
Domáce
Ďalšia facka pre Slovensko: Vo výške priemernej mzdy nás predbehlo už aj Poľsko a Rumunsko! VAROVANIE analytika
PRVÉ DETAILY tragickej nehody
Domáce
PRVÉ DETAILY tragickej nehody pri Košiciach: Zomreli dvaja mladí (†15, 26†) ľudia, ďalšie dievča je zranené!
Danko si berie príklad
Domáce
Danko si berie príklad z Maďarska: SNS chystá ZÁKAZ predaja aj distribúcie TOHTO mäsa!

Ďalšie zo Zoznamu