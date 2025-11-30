Obrovská radosť hviezdy High School Musical: Druhé dieťa na svete... FOTO z pôrodnice!

LOS ANGELES - Hollywoodska kráska Vanessa Hudgens (36) a jej manžel Cole Tucker majú obrovský dôvod na radosť - na svet totiž privítali svoje druhé dieťatko. Hviezda High School Musical sa o radostnú novinku podelila fotkou z pôrodnice!
Herečka zverejnila záber z nemocničnej postele, kde as drží za ruku so svojím manželom. „Tak... Dokázala som to. Porodila som ďalšie bábätko! Pôrod je neskutočná jazda. Veľký obdiv všetkým mamám - je neuveriteľné, čo naše telá dokážu,“ napísala k príspevku.
Vanessa sa neskôr v príbehoch podelila aj o menej príjemný detail - počas pôrodu jej totiž praskla cievka v oku, a tak ho má celé zaliate krvou. Aj to však patrí k realite, ktorú sa rozhodla otvorene zdielať. Už počas týždňa sa začali objavovať špekulácie, že herečka porodila. Fanúšikovia si všimli, že na najnovšej fotke už nemala tehotenské bruško - a teraz je jasné, že mali pravdu.
S baseballistom Coleom Tuckerom tvorí herečka pár od roku 2020, zasnúbili sa vo februári 2%23 a vdecembri toho istého roka sa vzali na romantickej svadbe a v mexickom Tulume. Svoje prvé dieťa privítali na svete v júli 2024.