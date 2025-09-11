Nina Dobrev je opäť SINGLE: Po 5 rokoch zrušila zásnuby... ROZCHOD!

LOS ANGELES - Obľúbená herečka zo seriálu Upírske denníky Nina Dobrev (36) a legendárny snowboardista Shaun White (39) zrušili zásnuby a ukončili vzťah. Pár, ktorý spolu randil päť rokov, šiel každý svojou cestou.
Podľa zdroja blízkeho páru nešlo o ľahké rozhodnutie. „Bolo to spoločné rozhodnutie, urobené s láskou a veľkým rešpektom,“ prezradil pre magazín People. Ešte na začiatku týždňa zdieľala Nina na Instagrame fotky, kde sa jej 5-karátový diamantový prsteň krásne vynímal na ruke. No už o pár dní na to šokovala fanúšikov – na červenom koberci filmového festivalu v Toronte sa objavila bez prsteňa. Navyše, zo svojho profilu odstránila aj pripnuté zábery zo zásnub.
Naposledy ju s Whiteom videli spolu 31. augusta v Los Angeles. Kedy presne došlo k rozchodu, nie je známe. Pár oznámil zásnuby v októbri 2024. Shaun vtedy na Instagrame zverejnil fotku s popisom: „Povedala ÁNO“. Nina pridala svoj vlastný príspevok: „RIP priateľ, ahoj snúbenec“. Snowboardista si dal na žiadosti o ruku záležať – vybral luxusnú reštauráciu The Golden Swan v New Yorku, celé miesto vyzdobil kvetmi a herečke navliekol na ruku prsteň od renomovanej návrhárky Lorraine Schwartz.
Dvojica sa spoznala v roku 2019 na akcii motivačného speakera Tonyho Robbinsa. „Úprimne, vôbec som o nej nič nevedel,“ priznal neskôr Shaun pre Vogue. Krátko po večeri sa dali dokopy a v máji 2020 Nina potvrdila ich vzťah spoločnou fotkou. Vyzeralo to, že im to klape. White dokonca v roku 2022 naznačil, že by chcel mať s Ninou deti. „Rád by som bol otcom, znie to neuveriteľne vzrušujúco,“ vyznal sa vtedy. Dnes je však všetko inak. Zásnuby sú minulosťou a obaja už idú vlastnou cestou. Čo bolo skutočným dôvodom rozchodu, zatiaľ neprezradili. Ich fanúšikovia však smútia – pre mnohých boli jedným z najkrajších párov Hollywoodu.
