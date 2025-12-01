Krásna dcéra Cindy Crawford: Fúú, tenká ako prútik!

LOS ANGELES - Mladučká americká modelka Kaia Gerber (24) opäť vzbudila pozornosť verejnosti. Počas nenápadnej prechádzky ulicami Los Angeles predviedla postavu, ktorú by jej mohla závidieť nejedna. Je tenká ako prútik!
Dcéra ikonickej supermodelky Cindy Crawford, Kaia Gerber, ktorá má po mame nielen výrazné črty, prirodzený šarm, ale aj neuveriteľnú disciplínu, sa objavila v uliciach Los Angeles. Počas nedávnej prechádzky so svojím psom po uliciach slnečného Los Angeles upútala pozornosť okoloidúcich svojou štíhlou, dokonale vypracovanou postavou.
Kaia sa netají tým, že pravidelne športuje a aktívny životný štýl je pre ňu prirodzenou súčasťou každodennej rutiny. Niet sa preto čo čudovať, že akýkoľvek gram tuku by ste na nej hľadali márne – je tenká ako prútik, a to doslova! Modelka si aj napriek rušnému pracovného programu dokáže nájsť čas na seba a udržať si formu, ktorá je obdivovaná po celom svete.
