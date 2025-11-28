Radosť slávneho superhrdinu (51): Stal sa otcom... Jeho manželka (33) porodila o mesiac skôr!

LOS ANGELES - Bianca Wallace a Ioan Gruffudd prežívajú najšťastnejšie chvíle svojho života – na svet privítali svoje prvé spoločné dieťatko. Slávny hrdina, ktorého môžete poznať z filmov Fantastická štvorka, sa tak stal trojnásobným otcom.
Herečka Bianca Wallace a herec Ioan Gruffudd sa stali rodičmi. Radostnú novinku zdieľala vo štvrtok na sociálnej sieti Instagram, kde svojim fanúšikom ukázala aj záber z nemocnice – pár sa na ňom bozkáva krátko po narodení ich dcérky. K fotografii pridala aj grafický obrázok pupočnej šnúry a zverejnila meno dieťaťa aj presný dátum narodenia.
„November bol veľký… Meno: Mila Mae Gruffudd. Dátum narodenia: 2. november 2025. Termín pôrodu: 2. december 2025," napísala k záberom. Novonarodená Mila Mae je prvým spoločným dieťaťom Biancy a slávneho superhrdinu. Pre Gruffudda ide o tretie dieťa – už je otcom 15-ročnej Elly a 11-ročnej Elsie, ktoré má s bývalou manželkou Alice Evans.
Ioan a jeho exmanželka Alice stále vedú zdĺhavý právny spor. Ich rozvod sprevádzali ostré hádky o opatrovníctvo a herec si v roku 2022 vyžiadal súdny zákaz priblíženia. Tvrdil, že Alice ovplyvnila ich dcéru Ellu, aby podala vlastný návrh na zákaz priblíženia voči nemu, a tiež že im bránila v terapii.
