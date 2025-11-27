Pár mesiacov po ROZCHODE: Slávny herec na rande s NOVOU ženou!

LOS ANGELES - Hollywoodsky herec Rami Malek sa objavil na večeri so záhadnou blondínkou vo West Hollywoode. A to iba pár mesiacov po rozchode!
V apríli sme vás na Topkách informovali o rozchode prominentnej dvojice Emmy Corrin a Ramiho Maleka. Pár tvorili dva roky a ešte počas vzťahu si dokonca spoločne kúpili aj dom v Londýne. Prešlo pár mesiacov a hollywoodsky herec sa objavil na romantickej večeri v známej reštaurácii vo West Hollywoode, kam dorazil v spoločnosti záhadnej blondínky.
Len pred pár dňami bol vraj Malek pristihnutý pri nakupovaní kvetov na miestnom farmárskom trhu, čo už vtedy vyvolalo vlnu špekulácií o tom, že by v jeho živote mohla byť nová žena. Slávny herec si starostlivo stráži svoje súkromie a k ničomu sa nevyjadruje. Je len otázkou času, či si zachová stále takúto tvár alebo možný nový vzťah potvrdí.
Zdá sa teda, že tajomná blondínka, s ktorou Maleka paparazzi zachytili, by mohla byť odpoveďou na otázky, ktoré sa v posledných týždňoch vznášali okolo jeho osobného života. Kto presne však žena je, zatiaľ ostáva nejasné.