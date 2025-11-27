Pohľad na slávnu speváčku vás šokuje: Preboha! To čo má na nohách?

NEW YORK - Speváčka Ciara opäť dokázala, že v móde sa hranice nekladú. Počas odchodu z luxusnej večere v New Yorku všetkých prekvapila nielen ležérnym outfitom, ale najmä obuvou.
Speváčka a tanečnica Ciara tentoraz na seba upútala všetky pohľady počas odchodu z luxusnej večere v New Yorku. Z podniku, ktorý obľubujú mnohé hviezdy svetového šoubiznisu, vychádzala ruka v ruke so svojím manželom.
Hoci by sa mohlo zdať, že pozornosť fotografov pritiahne jej uvoľnený, športovo-mestský outfit, realita bola úplne iná – všetky objektívy sa upreli na jej mimoriadne netradičnú obuv. Ciara totiž stavila na doplnok, ktorý by si na seba trúfla dať len máloktorá celebrita: masívne, biele chlpaté topánky, aké by ste skôr čakali na zimnom svahu alebo v kostýmovej miestnosti filmového štúdia.
Z diaľky pripomínali kombináciu lyžiarskych čižiem a legendárnej yettiho obuvi. Ciara sa rozhodne nebojí experimentovať! Či už išlo o módny výstrelok alebo jednoducho chuť odlíšiť sa, jedno je isté – speváčka vie, ako zaujať. A čo poviete vy? Dali by ste šancu takýmto extravagantným „yetti“ čižmám, alebo by ste okolo nich prešli oblúkom?
