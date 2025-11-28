Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou premiéry: Herecký debut krásnej školáčky!

LONDÝN - Bude z nej herečka! Vo štvrtok večer sa v Londýne konala slávnostná premiéra nového filmu s názvom Tinsel Town, ktorej sa zúčastnili viaceré známe tváre. Jednoznačne najväčšou hviezdou však bola 13-ročná dcéra speváka Robbieho Williamsa - Teddy. Pozrite, prečo!
Tinsel Town je nová vianočná komédia, v ktorej ústredné postavy stvárňujú Kiefer Sutherland a Rebel Wilson. Dej zachytáva kedysi úspešného akčného herca z Hollywoodu, ktorý ostane bez práce. Jeho agent ho pošle do Anglicka, do malej dedinky, kde má v ochotníckom divadle hrať v predstavení o Popoluške.
Zaujímavé je, že v tejto vianočnej komédií si zahrala aj dcéra Robbieho Williamsa, pre ktorú ide o jej herecký debut. Stvárnila dcéru Jill (Rebel Wilson) a jej slávny tatko sa netají tým, že je na ňu veľmi pyšný. „Je to pre mňa zvláštna situácia, ale uvidíte to, čo vidím ja doma. Láskavú, súcitnú a empatickú bytosť, akou Teddy je,” uviedol Robbie.
Ten spoločne s manželkou Aydou nechýbal na slávnostnej premiére, kde pózovali spolu so svojou milovanou dcérou. Teddy, z ktorej rastie krásna slečna, mala na sebe tmavozelené šaty, ktoré doplnila čiernym kožušinovým vrškom a topánkami na menších opätkoch.
Robbie Williams a jeho manželka Ayda majú spolu štyri deti. Najstaršia je práve Teddy (13). Jej o dva roky mladší brat sa volá Charlie (11). Dcéru Coco (7) a syna Beau Benedicta (5) im vynosila a porodila náhradná matka.
