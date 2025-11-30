SEXI telo je minulosťou: Zo slávneho herca je už len pupkáč!

AUSTRÁLIA - Gerard Butler sa vracia na filmové plátna v úplne novej úlohe. Kde je ale ten neohrozený, svalnatý Leonidas z legendárneho filmu 300? Dnes je z neho už len pupkáč, ale s charizmou!
Hollywoodsky herec Gerard Butler momentálne nakrúca v Melbourne svoj najnovší film Empire City. Situácia pôsobí trochu paradoxne – uprostred austrálskeho leta sa prechádza po pľaci v kompletnej uniforme newyorského hasiča, akoby sa práve chystal zasahovať na Manhattane.
Pri pohľade na Butlera však diváka neobíde nostalgická otázka: kam sa podeli tie časy, keď žiaril ako dokonale vypracovaný kráľ Leonidas vo filme 300 a hrdinsky vzdoroval Perzskej presile pri Thermopylách? Vtedy bol symbolom drsného hrdinu, ktorého svaly pripomínali antickú sochu.
Dnes pôsobí už oveľa civilnejšie – skôr ako sympatický, životom ošľahaný chlap, ktorý má najväčšiu slávu akčného bojovníka za sebou. Nie je to však na škodu. A aj keď má možno o pár kíl navyše, stále si udržiava svoj typický šarm.
