Vtipný moment na koncerte Nicole Scherzinger: Tento muž pobavil celý internet!

LOS ANGELES - Speváčka Nicole Scherzinger (47) si získala internet vtipnou reakciou na virálne video z jej koncertu v Los Angeles, kde v prvom rade nečakane zaspal starší muž. Namiesto rozhorčenia situáciu obrátila na humor a rozosmiala fanúšikov aj kolegov z brandže.
Nicole Scherzinger pobavila fanúšikov. S humorom totiž reagovala na virálne video, na ktorom počas jej koncertu v Los Angeles zaspal starší muž sediaci v prvom rade. Video zachytáva okamih, keď si tento divák, sediaci len pár metrov od pódia, počas vystúpenia spokojne odfukuje s otvorenými ústami, akoby bol na najpohodlnejšej pohovke doma v obývačke. Zvyšok publika si pritom koncert užíval.
Keď sa video začalo šíriť po sociálnych sieťach, Nicole ho s úsmevom zdieľala a vtipne okomentovala slovami: „Čo je to, nejaké znamenie, že by som mala vydať album uspávaniek?“ dodala so smiechom. Jej reakcia si okamžite získala obdiv priaznivcov, ktorí ocenili, že si zo situácie vie spraviť srandu a neberie ju nijako vážne.
V diskusii pod príspevkom sa k humornej atmosfére pridali aj ďalší umelci. Speváčka Natasha Bedingfield s úsmevom napísala: „To by som si určite púšťala každú noc.“ Komentáre sa následne začali hromadiť – mnohí žartovali, že Nicole má zrejme až príliš upokojujúci hlas.
