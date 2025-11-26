Krásna herečka šokovala v uliciach: Toto je úplný extrém!

LOS ANGELES - Dá sa v tom vôbec chodiť? To si zrejme povedia mnohí, keď zbadajú obuv, v ktorej sa nedávno herečka Kate Backinsale (52) vybrala do ulíc. Slávna kráska mala na nohách čižmy na extrémne vysokej platforme.
Kate Backinsale je nielen talentovaná, ale mimoriadne krásna žena. Môže sa pochváliť štíhlou postavičkou, peknou tvárou a veru, 52 rokov by jej tipoval asi málokto. Nie je tiež tajomstvom, že rodáčka z Veľkej Británie sa vyzná v móde a kedykoľvek sa objaví na červenom koberci, tak vždy vyzerá skvele.
Raz za čas však krásna Kate staví na extravaganciu. A urobila tak aj v uplynulých dňoch, keď bola hosťom v obľúbenej šou Jimmyho Kimmela. Kým pred kamerami sa predviedla v elegantných strieborných šatách a s čiernou čelenkou vo vlasoch, na nakrúcanie prišla v úplne inom outfite. Kráska mala na sebe kožuch a pod ním červený komplet, ktorý doplnila čiernymi čižmami na extrémne vysokej platforme.
Krásna herečka však šokovala nielen výstrednosťou, ale aj "perlami", ktoré jej vychádzali z úst. Beckinsale počas rozhovoru totiž poznamenala, že priateľ jej dcéry údajne zniesol vajíčka. Presnejšie povedané dve - počas jedného týždňa. Tie vajcia podľa nej vyzerali ako reálne od slliepky a daný jav vraj konzultovali aj s lekármi. Hoci sa Kate tvárila úplne seriózne, podľa všetkého išlo z jej strany len o žart. Podľa niektorých názorov dosť čudný a nevhodný.
