Desivý výzor známej speváčky: FOTO Vychudnutá na kosť!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Instagram/anahi)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

NEW YORK - Na prestížnom udeľovaní cien Emmy v New Yorku zažiarila aj speváčka a herečka Anahí, ktorá upútala pozornosť nielen svojimi trblietavými šatami a dokonalým stylingom, ale aj viditeľnou krehkosťou. Jej aktuálny vzhľad vyvolal otázky o jej zdravotnom stave, najmä preto, že v minulosti otvorene hovorila o svojom boji s anorexiou a bulímiou.

Ceny Emmy patria medzi najprestížnejšie televízne ocenenia na svete. V New Yorku sa aktuálne konal 53. ročník udeľovania cien. Zúčastnilo sa ho mnoho významných hostí či známych tvárí. Všetci prítomní sa snažili ohúriť oči fotografov svojimi dychberúcimi outfitmi. Pred objektívmi zapózovala aj mexická speváčka a herečka Anahi Giovanna, ktorá pritiahla na seba mimoriadnu pozornosť. Na červený koberec zavítala v trblietavých šatách odhaľujúcich jej ramená.

Krásny účes, dokonalý mejkap i róba, ľuďom však bilo do očí čosi iné. Anahi totiž pôsobila veľmi krehko, bolo jej až nezdravo vidieť trčať kosti. Pri pohľade na ňu mnohí vyslovili svoje obavy o jej zdravotný stav. V minulosti speváčka otvorene hovorila o svojom boji s anorexiou a bulímiou. V rozhovore s novinárom Joaquínom López-Dórigom sa Anahí zdôverila so svojimi celoživotnými problémami s poruchami príjmu potravy.

„Roky som trpela anorexiou nervosa a bulímiou, ktoré ma takmer zabili,“ povedala. „Od toho momentu sa moja esencia zmenila. Všetko sa zmenilo... Verila som, že nie som dosť dobrá. Verila som tomu.“ Anahí sa podelila aj o moment, keď si uvedomila, v akom pokročilom štádiu je jej choroba a ako jej sesternica zachránila život.

„Dokázala som päť či šesť dní nejesť. Niekedy som zjedla grep. Niekedy som jedla ľad, aby som oklamala svoj žalúdok,“ povedala, pričom zdôraznila, že nechce, aby si z toho verejnosť brala príklad. „Boli sme v Aliciinom aute,“ povedala. „Povedala som jej: ‚Je mi zle. Niečo nie je v poriadku, je mi zle.‘ Moje srdce bilo strašne rýchlo a cítila som, akoby sa mi žalúdok otáčal naruby.“ Jej sesternica ju odviezla do nemocnice, kde strávila niekoľko nasledujúcich týždňov.

