Známy spevák prekonal počas koncertu MOZGOVÚ PRÍHODU: Našli mu na srdci dieru!

LOS ANGELES - Americký herec a spevák Donald Glover, známy ako Childish Gambino, šokoval fanúšikov svojim priznaním. Po mesiacoch mlčania prezradil, čo sa skrývalo za náhlym zrušením jeho minuloročného turné - uprostred koncertnej šnúry totiž utrpel mozgovú príhodu!
K odhaleniu došlo počas jeho veľkolepého návratu na pódium na festivale Camp Flog Gnaw. Pred predplnením štadiónom spevák priznal, že sa jeho zdravotné problémy začali po koncerte v Louisiane. „Strašne ma bolela hlava, ale aj tak som išiel na pódium,“ povedal hudobník. „Nevidel som poriadne, a keď sme dorazili do Houstonu, šiel som do nemocnice,“ uviedol.
No a tam mu už lekári oznámili šokujúcu správu: „Doktor mi ozámil: "Prekonali ste mozgovú príhodu."“ Spevák sa snažil situáciu na pódiu odľahčiť žartom, no napokon priznal, že jeh oprvou reakciou bol pocit obrovského sklamania a zodpovednosti voči fanúšikom. Pokračovať v turné by však bolo príliš riskantné, a tak ho skrátka musel zrušiť.
Navyše počas zdravotných vyšetrení mu lekári zistili ešte vážnejší problém - dieru v srdci, ktorá si vyžiadala okamžitú operáciu. Následne si zlomil aj členok, čo Glovera úplne vyradilo z pracovného života. „Hovorí sa, že každý má dva životy - a ten druhý sa začína, keď si uvedomíte, že máte len jeden,“ povedal umelec a dodal: „A ja som vďačný, že ten svoj môžem stále žiť spolui s vami. Milujem spievať a vystupovať pre vás.“