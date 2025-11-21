ŠOK vo svete hudby: Spevák z legendárnej skupiny ide na 14 rokov do basy!

WASHINGTON - Raper a člen legendárnej skupiny Fugees, Pras Michél, má poriadny problém. Federálny súd vo Washingtone ho totiž poslal na 14 rokov za mreže po tom, čo ho uznal vinným zo sprisahania a nelegálneho zahraničného lobovania.
Ako informuje TMZ, sudca mu k tomu navyše pridal aj trojročnú podmienku a minulý mesiac mu zabavili majetok v hodnote neuveriteľných 64 miliónov dolárov, ktorý mal súvisieť s celým škandálom. Pras čelil až desiatim obvineniam – od machinácií s financovaním kampane počas Obama 2012 až po údajné „priateľské“ kontakty s Trumpovou administratívou v roku 2017.
Pre hudobníka je to podľa všetkého úplná katastrofa, najmä keď ešte donedávna dúfal, že by ho mohol osobne omilostiť Donald Trump. Teraz mu už neostáva nič iné než nastúpiť do výkonu trestu. Do väzenia sa má prihlásiť 27. januára.