Princ Philip varoval Harryho pred svadbou s Meghan: Fú, to sú poriadne tvrdé slová!

LONDÝN - V kráľovskej rodine to pred svadbou princa Harryho a Meghan Markle vraj poriadne vrelo! Najnovšie odhalenia kráľovského životopisca totiž naznačujú, že princ Philip nebol z Harryho výberu vôbec nadšený – a svoj názor vraj povedal poriadne natvrdo.
Podľa knihy „Entitled“ od autora Andrewa Lownieho mal Philip svojmu vnukovi adresovať výstrahu: „S herečkami sa človek schádza, nie žení.“ Slová mali padnúť krátko po tom, ako sa Harry a Meghan v roku 2017 zasnúbili.
K pochybnostiam o Meghan sa podľa denníka Daily Mail pridala aj známa kráľovská autorka Ingrid Seward, ktorá vo svojej knihe z roku 2024 uvádza, že Philip bol „jeden z mála, ktorí boli voči Meghan od začiatku podozrievaví“. Nie je žiadnym tajomstvom, že Philip si rád povedal, čo si myslí – a Meghan mal dokonca prirovnať k Wallis Simpsonovej, žene, kvôli ktorej sa kráľ Eduard VIII. v roku 1937 vzdal trónu. Ani to nebolo lichotivé prirovnanie, keďže ich vzťah bol v tom čase veľkým škandálom.
Hoci Philip a kráľovná Alžbeta II. nechýbali na veľkolepej svadbe v máji 2018 na hrade Windsor, podľa bývalého kráľovského komorníka Granta Harrolda mal Philip po odchode z kaplnky prehodiť dosť expresívnu vetu: „Vďakabohu, že je to za nami.“
Keď sa Harry a Meghan rozhodli v roku 2020 vzdať kráľovských povinností a odsťahovať sa do Severnej Ameriky, Philip sa do hádok nechcel miešať. Podľa zdrojov mal kráľovnej povedať len toľko, že „on už tu dlho nebude“, a teda nemá čo zasahovať. Hoci s ich odchodom vraj nesúhlasil, veril, že „ľudia si musia žiť svoj život po svojom“, píše životopisec Gyles Brandreth. Interview s Oprah Winfrey však mal označiť jedným slovom: „Šialenstvo.“
V pamätnom rozhovore z roku 2021 Meghan priznala, že život v kráľovskej rodine bol pre ňu „takmer neprežiteľný“ a dokonca povedala: „Nechcela som už žiť.“ Zároveň tvrdila, že niektorí členovia rodiny riešili, „ako tmavú pleť môže mať Archie po narodení“. Buckinghamský palác ani Meghanini zástupcovia tieto najnovšie tvrdenia zatiaľ nekomentovali.