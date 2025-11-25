DESIVÝ zážitok slávnej herečky: Nadrogovali ju v hoteli!

CHICAGO - Herečka Tara Reid prežila cez víkend šokujúci incident v chicagskom hoteli. Tvrdí, že jej niekto hodil niečo do drinku. Po jeho vypití stratila vedomie a prebrala sa až v nemocnici. Celý prípad už rieši polícia.
Herečka Tara Reid, známa pre Slovákov hlavne zo série Prci, prci, prcičky, zažila cez víkend desivý incident. Podľa vlastných slov bola v skorých ranných hodinách nadrogovaná v hotelovom bare neďaleko Chicaga a následne sa prebrala až v nemocnici. Tvrdí, že si pamätá len minimum. Znepokojivé video, ktoré získal portál TMZ, ukazuje 50-ročnú hviezdu, ako ju usádzajú do invalidného vozíka a neskôr nakladajú na nosidlá.
Reid na zázname hovorí nezrozumiteľne a v jednom momente akoby vypadla z vozíka. Blondínka pre portál uviedla, že do hotela prišla v sobotu večer a zišla dolu do baru na drink. Následne vyšla von zapáliť si cigaretu, pričom v hale narazila na skupinu YouTuberov.Keď sa vrátila k svojmu nápoju, pohár bol prikrytý servítkou, hoci podľa nej ona sama servítku na drink nepoložila. Napriek podozreniu pokračovala v piti: „A potom som pila a ešte som ani nedopila a jednoducho som omdlela. A skôr než som sa spamätala, bola som v nemocnici – osem hodín neskôr,“ povedala.
Na otázku, či jej urobili testy na prítomnosť drog alebo alkoholu, odpovedala: „Nie, len povedali, že: ‘Nadrogovali vás.’“ Dodala, že priebeh hospitalizácie si pamätá len čiastočne. Zástupca Reid pre Daily Mail uviedol: „Tara Reid podala policajné oznámenie po incidente. Spolupracuje na vyšetrovaní. Tara sa zotavuje a prosí o súkromie počas tohto traumatického obdobia.“
Herečka dodala, že je vďačná, že sa incident stal na verejnom mieste s prítomnosťou ochranky: „Ak by sa to stalo niekde inde... mohla som byť znásilnená. Mohlo sa stať veľa, veľa hrozných vecí.“ O herečke je známe, že v minulosti bojovala so závislosťou, no tvrdí, že v danú noc vypila len jeden drink. Na odvykačke bola naposledy v roku 2008.
