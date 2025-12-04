Rodina vojvodkyne Meghan sa bojí najhoršieho: Skončil v kritickom stave na JIS-ke!

FILIPÍNY - Je to vážne! Nie je žiadnym tajomstvom, že manželka princa Harryho - Meghan už roky nekomunikuje so svojou rodinou. Ktovie, či sa to nejakým spôsobom zmení v súvislosti so správami, ktoré sa aktuálne objavili v médiách. Zdravotný stav jej otca Thomasa je totiž kritický!
Túto správu pre viaceré médiá potvrdil jeho syn Thomas jr., ktorý zároveň prosí verejnosť o podporu. Ako uviedol, jeho otec v utorok skolaboval vo svojom dome. „Zobral som ho do nemocnice, kde podstúpil sériu vyšetrení. Lekári povedali, že jeho život je v ohrození,” povedal k tomu. 81-ročného Thomasa previezli záchrankou do väčšej nemocnice, kde musel urgentne podstúpiť nevyhnutnú operáciu. „Prosím ľudí po celom svete, aby na neho mysleli,” dodal s tým, že otec je momentálne na JIS-ke.
Strach a obavy prežíva aj nevlastná sestra vojvodkyne Meghan - Samantha. Tá rovno povedala, že za zhoršený zdravotný stav otca môžu napäté udalosti posledných rokov. „Je to silný muž, ale bolo toho veľa. Modlím sa, aby bol dosť silný na to, aby to prežil. Prekonal dva infarkty, mozgovú príhodu a zemetrasenie. Dúfam, že sa aj z toho dostane,“ uviedla.
Mnohé médiá v súvislosti s týmito správami špekulujú, či tieto okolnosti prinesú zmierenie do rozhádanej rodiny. Meghan s otcom nekomunikuje už od roku 2018. Thomas Markle má dcéru Samanthu a syna Thomasa jr. s prvou manželkou Rosou Lewis. S matkou Meghan - Doriou Ragland sa rozišli, keď malo dievčatko dva roky.