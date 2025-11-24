Zomrel legendárny nemecký herec (†81): Zahral si aj v slovenskom filme!

LOS ANGELES - Vo veku 81 rokov zomrel nemecký herec Udo Kier, ktorý sa presadil aj v Hollywoode a často spolupracoval s dánskym režisérom Larsom von Trierom. Informovali o tom s odvolaním sa na jeho životného partnera nemecké médiá. Kier si zahral aj vo filme Václava Marhoula Nafarbené vtáča z roku 2019.
Kier zomrel v nedeľu v Spojených štátoch. O príčine úmrtia sa médiá nezmieňujú. Kier sa narodil v Kolíne nad Rýnom, vo filmoch začal hrať na konci 60. rokov.
Prvý medzinárodný úspech zaznamenal vo filme Flesh for Frankenstein režiséra Paula Morrisseye z roku 1973. V Hollywoode sa presadil s filmom Moje súkromé Idaho režiséra Gusa Van Santa z roku 1991. Najčastejšie je Kierovo meno spájané s filmami dánskeho režiséra von Triera, zahral si v jeho snímkach Epidemia (1987), Médea (1988), Európa (1991), Prelomiť vlny (1996), Tanec v temnotách (2000), Dogville (2003) či Melanchólia (2011) a Nymfomanka (2013).
V česko-slovensko-poľskom filme Nafarbené vtáča podľa rovnomenného románu poľského spisovateľa Jerzyho Kosińského si zahral rolu mlynára. Kier sa objavil v prevažne vedľajších úlohách vo viac ako 250 filmoch. Nemecké médiá o ňom píšu ako o jednom z najproduktívnejších nemeckých hercov. Objavil sa aj v divácky úspešných snímkach ako Ace Ventura: Zvierací detektív (1994), Pinocchiovo dobrodružstvo (1996) či Blade (1998).