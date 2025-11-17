Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Zomrela hviezda (†84) seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov: Osudným sa jej stalo TO, čo jej malo pomôcť!

Elizabeth Franz
Elizabeth Franz (Zdroj: Profimedia)
LOS ANGELES - Svet prišiel o ďalšiu výraznú osobnosť. Vo veku 84 rokov zomrela Elizabeth Franz, držiteľka prestížnej ceny Tony a herečka, ktorú fanúšikovia seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov poznajú ako dobrosrdečnú majiteľku penziónu Miu. Zle zareagovala na liečbu rakoviny!

Herečka naposledy vydýchla 4. novembra vo svojom domove v meste Woodbury v americkom Connecticute. Smutnú správu potvrdil jej manžel Christopher Pelham pre denník The New York Times. Podľa jeho slov bola príčinou smrti rakovina a vážna reakcia na liečbu.

Franz bola známa predovšetkým v divadelných kruhoch, kde patrila medzi rešpektované mená. Počas kariéry zažiarila v množstve výrazných titulov na Broadwayi aj mimo neho – napríklad v hrách Buried Child, Sister Mary Ignatius Explains It All for You, Lost in Yonkers či A View from the Bridge. Jej najprestížnejšie ocenenie prišlo v roku 1999, keď získala cenu Tony za rolu Lindy v legendárnej Millerovej dráme Smrť obchodného cestujúceho.

Kritici i diváci hovorili o nezabudnuteľnom výkone plnom emócií. Dokonca samotný Arthur Miller vyzdvihoval jej schopnosť ukázať „silnú, ochraniteľskú energiu“, ktorá v predchádzajúcich verziách často chýbala. Franz si túto úlohu zopakovala aj v televíznej filmovej adaptácii stanice Showtime, za ktorú si vyslúžila nomináciu na Emmy. Počas kariéry nazbierala viacero nominácií na cenu Tony – v rokoch 1983 aj 2002.

Televízni diváci si ju môžu pamätať aj z jednej epizódy Ženy z rodu Gilmorovcov, kde hrala Miu Bass, pôvodnú majiteľku Independence Inn v Stars Hollow. Objavila sa tiež v populárnych seriáloch ako Klinika Grace, Cold Case, Law & Order, SVU či Homeland. Na filmovom plátne účinkovala napríklad v snímkach School Ties, Sabrina, Twisted, A Fish in the Bathtub či Christmas with the Kranks.

Herečka bola v minulosti vydatá za známeho herca Edwarda Binnsa, ktorý zomrel v roku 1990. Po jeho smrti si našla šťastie po boku Christophera Pelhama. Po sebe zanechala jeho a svojho brata Joea. Svet šoubiznisu tak prišiel o ďalší výrazný talent, ktorý zanechal stopu v televízii, divadle aj filme.

 
 

