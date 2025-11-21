Šokujúca SMRŤ iba 33-ročného herca: Príčinu vyšetruje POLÍCIA!

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu zasiahla smutná správa. Herec Spencer Lofranco, známy najmä z kriminálky Gotti, zomrel v utorok vo veku len 33 rokov. Jeho úmrtie potvrdil brat Santino Lofranco, ktorý na Instagrame zverejnil dojímavý odkaz.
„Moja legenda @roccowinning. Môj brat,“ napísal Santino. „Žil si život, o akom môžu iní len snívať. Menil si životy ľudí a teraz si už pri Bohu. Vždy ťa budem milovať a chýbať mi budeš, Bear. Odpočívaj v pokoji. 18. 10. 1992 – 18. 11. 2025.“
K príspevku pridal sériu starších fotiek z detstva i neskorších rokov, vrátane záberu Spencera pózujúceho pri čiernom psovi. Podľa portálu TMZ, ktorý informáciu priniesol ako prvý, sa hercova smrť aktuálne vyšetruje v Britskej Kolumbii. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.
Spencer sa herectvu začal venovať už v tínedžerskom veku na New York Film Academy. Počas kariéry si zahral v siedmich filmoch, medzi nimi At Middleton, Jamesy Boy, Unbroken či King Cobra. Jeho poslednou veľkou rolou bol film Gotti (2018), kde stvárnil Johna Gottiho Jr. po boku Johna Travoltu a Kelly Preston.
Rok 2018 bol pre Spencera zlomový aj z iného dôvodu. Herec totiž priznal, že sa stal bezdomovcom a žil na promenáde Venice Beach so svojím psom. V jednom z videí na YouTube jedol pizzu a otvorene rozprával o tom, že spáva na pláži. „Je to pekné miesto, ale som tu úplne vystavený. Ľudia tu stále chodia. Niet tu žiadne súkromie,“ povedal vtedy. „Je to, akoby som žil v sklenenom dome.“