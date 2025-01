Hviezda (91) seriálu Dynastia OHÚRILA fotkami v plavkách: ZÁVIDIA jej aj 40-ničky!

Joan Collins (Zdroj: SITA/AP)

CANCÚN - Joan Collins sa preslávila úlohou Alexis v legendárnom seriáli Dynastia. Ten sa natáčal pred dlhými 35 rokmi a herečka už v tom čase mala po 50-ke... Aktuálne má 91, no rovnako veľa energie, ako pred rokmi. Pochválila sa dovolenkovými fotkami v plavkách. Závidia jej aj 40-ničky!

Joan Collins sa na sociálnej sieti Instagram pochválila fotkami z dovolenky v Cancúne, kam s manželom Percym Gibsonom odleteli v čase, keď v Kalifornii zúrili požiare. „Utiekli sme pred požiarmi a sme tu. Je to tak krásne. Bol to ten najfantastickejší týždeň a ja a Percy sme si to užili. Mám také šťastie, že som v Cancúne, počasie je perfektné. Prežívame ten najkrajší čas v tom najúžasnejšom hoteli,“ povedala Joan v jednom z videí.

Hneď potom sa však pochválila aj pravými dovolenkovými fotkami. Herečka v bielych plavkách, s veľkým klobúkom a ružovými okuliarmi na očiach leží po boku svojho manžela na lehátku. Plavovláska vie, ako si život užívať, hotová idylka. A za to ju chvália aj fanúšikovia. Vraj je inšpiráciou aj pre mnohých omnoho mladších ľudí. „Je takou inšpiráciou! 91 a má viac energie ako ja v 40-ke,“ okomentovala jedna z čitateliek denníka Daily Mail.

(Zdroj: Instagram JC)