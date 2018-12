Kontroverzné vyhlásenie slávnej herečky: Verí, že sa jej sestra reinkarnovala... Neuveríte, do čoho!

"Veríte, že by mušky, motýle alebo niečo mohli byť staré duše, ľudia, ktorých ste poznali? Ja mám takú mušku, čo za mnou stále chodí. Je to naozaj zvláštne," povedala rodáčka z Londýna a následne dodala, že by to mohla byť jej sestra. "Viem, znie to zvláštne a ja ani neviem, či verím v posmrtný život alebo nie. Ešte som si nevytvorila názor, ale je zvláštne, že kade chodím, najmenej dva alebo tri razy do týždňa - či som vo Francúzsku, Londýne, tu (Beverly Hills, pozn. SITA) - prichádza táto muška. Možno je to preto, lebo mi v kuchyni hnije ovocie," skonštatovala so smiechom herečka. "Neviem. V každom prípade, ak to tak je: ahoj, Jack," dodala.

Joan Henrietta Collins sa venuje herectvu už od detstva. Študovala na Kráľovskej akadémii divadelných umení. Preslávila sa najmä ako predstaviteľka Alexis zo seriálu Dynastia (1981 - 1989), za ktorý ju šesť ráz nominovali na Zlatý glóbus, pričom v roku 1983 trofej aj získala. Zahrala si tiež vo filmoch, ako napríklad Zem faraónov (1955), The Girl in the Red Velvet Swing (1955), Rally 'Round the Flag, Boys! (1958), Bravados (1958), The Stud (1978), Hlboký spánok (1978), The Bitch (1979), Zimný príbeh (1995) či Flintstonovci 2 (2000). Predstavila sa napríklad aj v ôsmej sérii hororovej antológie American Horror Story (2011). Od roku 1983 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V roku 2015 jej udelili titul Dame.