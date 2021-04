Slávnu herečku (87) nafotili počas rande: Wau! Pozrite sa na tú šelmu

Anglická herečka Joan Collins sa do pamäte mnohých vryla ako mrcha Alexis z úspešného seriálu Dynastia. Na konte však má účinkovanie v mnohých ďalších počinoch, kde predvádzala svoj šarm a krásu. V mladosti dokonca pózovala aj pre pánsky magazín Playboy.

Držiteľka viacerých filmových a televíznych cien bola v roku 1997 kráľovnou Alžbetou II. povýšená do šľachtického stavu. A táto žena je dámou za každých okolností aj napriek tomu, že v máji oslávi už 88. narodeniny.

FOTO: Joan Collins je jednoducho očarujúca aj v zrelom veku.

Herečka ohuruje vzhľadom aj na fotkách, ktoré sa nedávno podarilo spraviť paparazzom, keď si spolu s manželom Percym vyšli na večeru do obľúbenej reštaurácie. Dokonale nalíčená Joan mala na sebe čierny nohavicový kostým, ktorý doplnila blúzkou so zvieracím vzorom. Treba uznať, že mnohé jej rovesníčky by na takýto kúsok nemali odvahu.

Joan Collins vyšla na rande nahodená ako ozajstná šelma. Zdroj: profimedia.sk

Collins robil spoločnosť o 31 rokov mladši manžel Percy Gibson. Dvojica spečatila svoju lásku svadbou v roku 2002. „Nemusíte sa spolu na všetkom zhodnúť, ale mali by ste si užívať spoločnosť toho druhého. Percy je úžasný muž. Je veľmi milý a starostlivý,“ neštrila chválami v jednom z rozhovorov herečka.

Tá svojmu partnerovi otvorene vyčíta len to, že by sa o seba mal viac starať.„Ja cvičím oveľa viac ako on. Ľudia by sa mali o seba viac starať v mladosti aj v strednom veku. Aspoň sa potom, keď budú mať 65 alebo 70, nerozpadnú,“ vyjadrila sa nestarnúca diva. Súhlasíte s jej názorom?

FOTO: Joan Collins so svojím o 31 rokov mladším manželom.