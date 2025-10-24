Desivá DIAGNÓZA Kim Kardashian: Lekári jej našli výduť v MOZGU... Viní z toho Kanyeho Westa!

LOS ANGELES - Reality hviezda Kim Kardashian (45) dostala správu, ktorá ju úplne položila. Počas vyšetrenia mozgu jej lekári objavili malú aneuryzmu – nebezpečné vydutie na cieve, ktoré môže byť smrteľné. Viní z toho svojho exmanžela!
Šokujúci moment zachytila premiérová epizóda 7. série reality šou „The Kardashians“ na Hulu. Zakladateľka módnej značky Skims po vyšetrení volala svojej sestre Kourtney Kardashian, aby jej oznámila, čo sa stalo. „Našli mi malú aneuryzmu v mozgu,“ priznala so zlomeným hlasom. Kourtney len neveriacky zalapala po dychu a položila si ruku na srdce. „Fúha...,“ povedala šokovane.
Kim sa od lekárov dozvedela, že takéto zdravotné problémy často spôsobuje stres. A práve v tej chvíli sa rozplakala. „Prečo sa mi to, dočerta, deje?“ pýtala sa so slzami v očiach. Podľa hviezdy môže za všetko jej búrlivé manželstvo a rozvod s raperom Kanyem Westom (48). „To všetko ma zničilo,“ priznala.
Kim a Kanye boli manželmi od roku 2014 do 2022 a majú spolu štyri deti – North (12), Sainta (9), Chicago (7) a Psalma (6). Po rozchode sa Kanye West opakovane pustil do svojejexmanželky. Na sociálnych sieťach obviňoval Kim aj jej rodinu, že mu bránia byť plnohodnotným otcom. V jednom z výlevov napísal: „Nechcem len vidieť svoje deti. Chcem ich vychovávať. Chcem rozhodovať o tom, kam chodia do školy, kto sú ich priatelia a kde prespávajú. Kardashian mafia, Hulu a Disney mi vzali všetky práva, aby zo selektívne vychovaných čiernych detí spravili platformu na ovplyvňovanie ľudí.“
Raper dokonca prirovnal stretnutia so svojimi deťmi k návštevám vo väzení. V novej epizóde Kim otvorene priznala, že počas manželstva s Kanyem trpela „stockholmským syndrómom“ – teda psychickým stavom, keď obeť cíti súcit s tým, kto jej ubližuje. „Dlhé roky som to skrývala. Vždy som mala pocit, že musím Kanyemu pomáhať, chrániť ho, ospravedlňovať ho pred svetom,“ povedala Kim so slzami. „Aj keď mi ubližoval, cítila som sa previnilo a snažila som sa ho zachrániť.“
Kim, ktorá sa najnovšie objavila aj v seriáli „American Horror Story“, zároveň reagovala na ľudí, ktorí jej radia, aby sa od Kanyeho úplne odstrihla. „Tento človek je otec mojich štyroch detí,“ povedala rozhodne. „Nemôžem ho len tak vymazať zo života.“ Zdá sa, že aj po rokoch od rozvodu Kim stále nesie následky toxického vzťahu – a tentoraz nejde len o zlomené srdce, ale o vážne zdravotné problémy.