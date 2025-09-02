Slováci sa KONEČNE dočkali: Táto kráska nás ide reprezentovať na svetovú Miss!

BRATISLAVA - Po rokoch, keď Slovensko nemalo žiadnu zástupkyňu na svetových súťažiach krásy, prichádza veľká zmena. Novou reprezentantkou krajiny sa stáva táto kráska! V októbri sa predstaví na Miss Grand International v Thajsku a po ôsmich rokoch tak opäť ukáže svetu slovenský pôvab.
Na slovensku žiadnu súťaž krásy nemáme. V roku 2023 sa rozhodla Silvia Lakatošová nepokračovať a nedelegovať súťažiacu na svetové finále Miss Universe. „Moje rozhodnutie zvažujem už 5 rokov a definitívne prišlo po tohtoročnom svetovom finále v New Orleans,“ vysvetlila riaditeľka pred dvomi rokmi. Aj súťaž Miss Slovensko išla do stratena. Posledné finále bolo v roku 2023. V tom čase získala korunku krásna Daniela Vojtasová, no na svetovú súťaž nevycestovala, a tak nereprezentovala Slovensko v zahraničí.
„Tento rok sa žiaľ nezúčastním prestížneho svetového finále Miss World. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli spoločne s organizáciou Miss Slovensko pár mesiacov dozadu a nebolo to jednoduché. Dôležité rozhodnutia však nikdy nebývajú jednoduché. Projekt Miss Slovensko pre mňa znamená neskutočne veľa – avšak v čase, kedy je projekt pozastavený a nemáme riaditeľa, som musela spraviť rozhodnutie, ktoré som uvážila za správne a pre všetky strany," vyjadrila sa v máji.
Česko posiela na Miss World vnadnú brunetku a my? Krásna Daniela Vojtasová na svetovú súťaž NEPÔJDE!
No a po dlhej dobe sa Slováci konečne dočkali reprezentantky, ktorá svetu ukáže, aké sú Slovenky pôvabné. Majka Glatzová, víťazka predminuloročnej série šou Love Island vycestuje na Miss Grand International do Thajska. „Už nejaký ten čas som sa na to pripravovala a dnes som bola oficiálne zvolená ako Miss Grand Slovak Republic a po dlhých 8 rokoch budem reprezentovať našu krásnu krajinu na jednej z najprestížnejších svetových súťaží. Ukážem vám aj svoju druhú stránku, ktorej som sa viac venovala keď ste tu pri mne ešte väčšina neboli, tak verím, že ma budete podporovať na tejto mojej trošku inej ceste, pretože ja neprehrávam a idem si pre ďalšiu!" zverila sa Majka.
