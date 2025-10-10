Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!

BRATISLAVA - Slovensko má novú kráľovnú krásy! Korunku Miss Universe Slovensko si odniesla nádherná študentka Viktoria Güllová, ktorá svojím šarmom, pokorou a autenticitou očarila nielen porotu, ale aj divákov. A hoci je na prvý pohľad nežná, má v sebe obrovskú dávku odhodlania a cieľavedomosti.
K modelingu mala Viktoria Güllová vždy blízko, no až Miss Universe ju dostala na úplne inú úroveň. „Stalo sa to tak, že som sa prihlásila do súťaže Miss Universe Slovensko. Riadila som sa pocitom, že mi niečo chýba, že chcem posunúť svoju kariéru ďalej,“ prezradila novopečená víťazka, ktorá sa z eliminačných kôl prebojovala až do finálovej dvadsiatky – a napokon až na samý vrchol. Keď na pódiu zaznelo jej meno, chvíľu neverila vlastným ušiam. „Pocit, keď vyhlásili moje meno, bol nezabudnuteľný. Myslela som si, že zle počujem. Nečakala som to a bola som nesmierne vďačná,“ zaspomínala si s úsmevom.
Za ligotavým titulom sa však skrýva poriadna drina. Hoci modeling jej dal základy, Miss Universe priniesla nové výzvy, ktoré ju posunuli ďaleko za hranice komfortu. „Z modelingu som vedela, ako pózovať, ako chodiť, ale rozhovory na kameru a vyjadrovania, to bolo pre mňa niečo nové. Aj tá kopa kamier – to bolo pre mňa ťažšie,“ priznala úprimne. Po víťazstve ju čaká ešte väčšia výzva – svetová súťaž v Thajsku, kam odlieta už o mesiac. „Mám mesiac do tejto súťaže, ale prípravy začali už skôr. Reč, prejav, jazykové schopnosti – je toho veľa, ale urobím maximum,“ hovorí odhodlane nežná brunetka, ktorá však na svetovej scéne neplánuje staviť len na krásu. To, čo rozhoduje, je podľa nej osobnosť. „Myslím si, že na svete je veľa krásnych žien, ale to, čím sa odlíšite, je energia, ktorú vyžarujete. To, čo po vás zostane, keď odídete z miestnosti,“ hovorí sebavedomo.
Popri povinnostiach kráľovnej krásy nezanedbáva ani svoje koníčky. Študuje na vysokej škole, pracuje, venuje sa modelingu a miluje kone. Práve tie ju priviedli k charitatívnej činnosti. „Akonáhle som videla, ako hypoterapia pomáha deťom so zdravotnými problémami, vedela som, že to je oblasť, ktorú chcem podporovať,“ vysvetlila s nadšením Viktoria. V rozhovore toho však odhalila podstatne viac. Napríklad svoj recept na krásu i to, či je po jej boku nejaký muž!
