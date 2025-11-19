Dohra ÚTOKU na Arianu Grande na slávnostnej premiére: Aktér ide za mreže!

SINGAPUR - Takú reakciu zrejme nečakal! Ariana Grande (32) momentálne spolu s kolegami propaguje nový film Čarodejka: Druhá časť, ktorý v týchto dňoch vstupuje aj do našich kín. Počas slávnostnej premiéry v Singapure bola obeťou útoku 26-ročného muža, ktorý si hovorí Pyjama Man. Ten už pozná trest za svoje nevhodné správanie.
K spomínanému incidentu došlo 13. novembra. Ariana Grande kráčala po červenom koberci a zdravila fanúšikov, keď zrazu smerom k nej pribehol istý muž. Chytil ju okolo ramien a v tom istom momente zasiahla jej kolegyňa Cynthia Erivo, ktorá ju ochránila.
Ako vyšlo najavo, išlo o 26-ročného Austrálčana menom Johnson Wen, ktorý vstupuje pod prezývkou Pyjama Man. Po incidente ho zadržali a nasledoval proces, v rámci ktorého bol obvinený z narušenia verejného poriadku.
Wen svoju vinu priznal, avšak sudcu neobmäkčil. Ako uvádzajú The Straits Times, sudca jeho krok označil za znepokojivý a naplánovný. „Pri pácháni týchto činov hľadáte pozornosť. Myslíte len na seba a nie na bezpečnosť iných ľudí,” uviedol sudca Christopher Goh. Útočníkovi dal trest 9 dní vo väzení a tento krok ho má priviesť k tomu, aby so svojim vyčíňaním prestal.
Pyjama Man už totiž v minulosti vybehol na pódium, keď mali koncert kapela The Chainsmokers, či interpreti The Weeknd alebo Katy Perry. Pravidelne narúša aj rôzne športové podujatia.
Wen pred sudcom sľúbil, že sa jeho nevhodné správanie nebude viac opakovať. Na sociálnych sieťach sa hromadia komentáre, v ktorých ľudia tvrdia, že Pyjama Man potrebuje skôr psychologickú pomoc, lebo jeho správanie môže indikovať nejaké metnálne problémy a je potenciálne nebezpečné.