Dnes ju miluje celý svet... Boduje ako speváčka a herečka: SPOZNÁVATE roztomilú okaňu na fotke?!

(Zdroj: Profimedia)

Ako 15-ročná debutovala na Broadwayi v muzikáli 13, neskôr získala popularitu vďaka postave Cat Valentine v seriáloch Victorious a Sam & Cat na Nickelodeone. Verejnosť ju však miluje predovšetkým vďaka jej hudbe. Tou prerazila v roku 2013, kedy vydala album Yours Truly. Ten sa okamžite stal jednotkou na trhu.

Nasledovali megaúspešné albumy My Everything, Dangerous Woman, Sweetener, ktorý jej priniesol Grammy, Thank U Next a Positions. Dokopy získala dve ceny Grammy, viacnásobné ceny MTV a je držiteľkou 20 svetových rekordov, napríklad za počet zhliadnutí na YouTube. Za zmienku však stoja aj jej herecké úspechy.

Najväčší ohlas získala za úlohu Glindy vo filmovej adaptácii Wicked, za čo bola nominovaná na Zlatý glóbus, SAG, BAFTA či Oscara. V roku 2021 založila kozmetickú značku R.E.M. Beauty a jej parfumová línia dosiahla predaje presahujúce miliardu USD. Bola aj vydatá - v rokoch 2021 - 2024 za Daltona Gomeza.

(Zdroj: Profimedia)

