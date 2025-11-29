Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Bizarný PROBLÉM vo Francúzsku: Zatvárajú prestížne kiná... Sú zamorené PLOŠTICAMI!

La Cinémathèque française
La Cinémathèque française (Zdroj: Facebook La Cinémathèque française)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Prestížne múzeum Cinématheque Française v piatok oznámilo, že kvôli zamoreniu plošticami dočasne zatvorí svoje štyri kiná v Paríži. Prevádzka by sa mala obnoviť po mesiaci a diváci budú môcť v kinosálach očakávať „dokonale bezpečné prostredie a pohodlie,“ informovala agentúra AFP.

Francúzska filmotéka sa nachádza vo východnej časti Paríža a prevádzkuje tri sály pre verejnosť, štvrtá slúži na vzdelávacie aktivity.

Inštitúcia oznámila, že v rámci karantény budú demontované všetky sedadlá, ktoré budú opakovane ošetrené suchou parou s teplotou 180 stupňov Celzia, pričom následne prejdú kontrolou špeciálne cvičených psov. Rovnaký postup čaká aj koberce. Ostatné časti budovy zostanú otvorené vrátane aktuálnej výstavy venovanej americkému hercovi a režisérovi Orsonovi Wellesovi.

V roku 2023 francúzska vláda predstavila koordinovaný plán boja proti plošticiam, ktoré sa vo verejnej doprave, kinách či nemocniciach rozšírili v Paríži v čase príprav na olympijské hry v roku 2024. V roku 2024 vláda uviedla, že paniku verejnosti v súvislosti s výskytom ploštíc na jeseň 2023 zosilnili aj dezinformácie šírené účtami na sociálnych sieťach prepojenými s Ruskom.

Ploštica posteľná (Cimex lecturalis) je hmyz hrdzavo hnedej farby s veľkosťou štyri až osem milimetrov. Je to parazit, ktorý sa živí krvou a vo voľnej prírode sa nevyskytuje. Nelieta, iba lezie a rýchlo behá. Svoju obeť napáda hlavne v nočných hodinách, počas spánku hostiteľa, aby nebola rušená. Cez deň sa ukrýva čo najbližšie k svojmu hostiteľovi, na teplých a tmavých miestach: v matracoch, v oblečení, batožine, ale aj za obrazmi či tapetami.

Uhryznutia plošticami zanechávajú na koži červené miesta, pľuzgiere alebo veľké vyrážky a môžu spôsobiť intenzívne svrbenie alebo aj alergické reakcie. Často tiež vyvolávajú psychické ťažkosti, problémy so spánkom, úzkosť a depresiu.

 
 

 

Viac o téme: Cinématheque Française
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

fanúšikovia a fanúšičky Depeche
Najobľúbenejšou formou zábavy sú vraj koncerty. V prieskume predbehli šport, kino aj SEX
hudba.sk
Ariana Grande
Dohra ÚTOKU na Arianu Grande na slávnostnej premiére: Aktér ide za mreže!
Zahraniční prominenti
Najdlhší a najzáhadnejší rok
Najdlhší a najzáhadnejší rok modernej HISTÓRIE: Dostal DVE SEKUNDY navyše! Bude sa to opakovať aj v budúcnosti?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Call of Duty: Black Ops 7 - gameplay
Call of Duty: Black Ops 7 - gameplay
GameSite
Otvorenie Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí
Otvorenie Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí
Správy
Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí
Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí
Správy

Domáce správy

Opitý mladík (20) sa
Opitý mladík (20) sa stratil kamarátom! Veľká pátracia akcia: Záchranári nasadili psy aj drony, PREKVAPIVÉ rozuzlenie
Domáce
Pomoc obciam v núdzi:
Pomoc obciam v núdzi: Ministerstvo vnútra prepláca výdavky za mimoriadne udalosti
Domáce
Samuel Migaľ
Migaľov rezort po odchode kľúčových ľudí REAGUJE: Prehovorili o atmosfére na ministerstve, ohrozenie projektov odmietajú
Domáce
Ministerstvo vnútra plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach
Ministerstvo vnútra plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach
Bratislava

Zahraničné

Streľba v Kolíne: Dvaja
Streľba v Kolíne: Dvaja muži sú vážne zranení, páchateľa polícia zadržala
Zahraničné
Prívalové dažde spôsobené cyklónom
Prívalové dažde spôsobené cyklónom Ditwah si vyžiadali najmenej 123 obetí: Ďalších 130 ľudí je naďalej nezvestných
Zahraničné
Spojené štáty okamžite sprísňujú
Spojené štáty okamžite sprísňujú imigračnú politiku: Prestali vydávať víza, stopli udeľovanie azylu
Zahraničné
Nová éra digitálnych peňazí:
Nová éra digitálnych peňazí: Európa chystá digitálne euro, zmení spôsob, ako platíme a sporíme
Domáce

Prominenti

La Cinémathèque française
Bizarný PROBLÉM vo Francúzsku: Zatvárajú prestížne kiná... Sú zamorené PLOŠTICAMI!
Zahraniční prominenti
Silvia Kucherenko
Bola tučná ako delo, po 4 mesiacoch vyzerá božsky: Sestra Silvie Kucherenko schudla 21 kíl!
Domáci prominenti
Spevák Elton John.
Nevidí skoro vôbec nič! Bolestivé slová Eltona Johna... Spolieha sa len na jediné
Zahraniční prominenti
Počasie (STVR)
Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vtipná krádež maškrty: VIDEO
Vtipná krádež maškrty: VIDEO Drzá čajka vytrhla koláč malému Arlovi priamo z rúk!
Zaujímavosti
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v histórii: Vedci odhalili simuláciu, ktorá vyráža dych! TAKTO funguje váš mozog
Zaujímavosti
Dvaja pasažieri sa rozbehli
ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný
Zaujímavosti
Japonci vytiahli zbraň, akú
Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené dezerty

Šport

HC Prešov hlási kritickú situáciu: Neuveriteľný počet zmien! Klub priniesol mimoriadne vyhlásenie
HC Prešov hlási kritickú situáciu: Neuveriteľný počet zmien! Klub priniesol mimoriadne vyhlásenie
Tipsport liga
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
Bojové športy
Petra Vlhová by jej vedela rozprávať: Svet lyžovania sa dozvedel ďalšiu veľmi zlú správu
Petra Vlhová by jej vedela rozprávať: Svet lyžovania sa dozvedel ďalšiu veľmi zlú správu
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
Zostrihy NHL

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu

Technológie

Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Umelá inteligencia
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Armádne technológie

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Slovenské celebrity
Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Opitý mladík (20) sa
Domáce
Opitý mladík (20) sa stratil kamarátom! Veľká pátracia akcia: Záchranári nasadili psy aj drony, PREKVAPIVÉ rozuzlenie
Samuel Migaľ
Domáce
Migaľov rezort po odchode kľúčových ľudí REAGUJE: Prehovorili o atmosfére na ministerstve, ohrozenie projektov odmietajú
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda na východe: O život prišli dvaja ľudia! Na mieste zasahuje polícia
Hrozný nález v Nitre:
Domáce
Hrozný nález v Nitre: Na schodoch pred bytovkou našli mŕtve telo!

Ďalšie zo Zoznamu