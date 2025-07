Pamätáte si MAMU (81) z Hriešneho tanca? Aha, ako DNES VYZERÁ!

Kelly Bishop (Zdroj: Vestron Pictures)

NEW YORK - Hriešny tanec patrí k najkultovejším filmom vôbec. Hlavné úlohy v ňom stvárnili Patrick Swayze (†55) a Jennifer Grey (65). No podstatnú úlohu v príbehu zohrala aj mama Baby, ktorú stvárnila herečka Kelly Bishop (81). Aha, ako dnes vyzerá!

Herečka Kelly Bishop stvárnila úlohu mamy mladej Baby ako 43-ročná. No nejde o jej najvýraznejšiu úlohu. Od roku 2000 do roku 2007 stvárnila postavu Emily Gilmore, sebavedomej, no aj citlivo podanej matky Lorelai v seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov. Okrem toho stvárnila mnoho ďalších postáv pred kamerami, ale aj na doskách, ktoré znamenajú svet.

Aktuálne má už 81 rokov a stále je aktívnou divadelnou herečkou a život si užíva plnými dúškami. Po dvoch manželstvách - s Petrom Millerom a potom s televíznym moderátorom Lee Leonardom, ktorý zomrel v roku 2018, zostala bez detí, život jej napĺňajú zvieratá a záhrada... A zdá sa, že je naozaj spokojná. Nedávno sa objavila v spoločnosti a aj vo vyššom veku vyzerá perfektne!

Kelly Bishop (Zdroj: Profimedia)