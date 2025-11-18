Náhle ÚMRTIE oscarovej herečky: Pitva odhalila PRÍČINU!

LOS ANGELES - Hollywood smúti. Na Oscara nominovaná herecká ikona Diane Ladd zomrela 3. novembra vo svojom dome v Ojai v Kalifornii. Mala úctyhodných 89 rokov. Až teraz však vyšlo najavo, čo stálo za jej smrťou.
Podľa informácií magazínu People odhalil úmrtný list, že Ladd prehrala boj s akútnym chronickým hypoxickým zlyhaním dýchania. Roky ju trápilo intersticiálne ochorenie pľúc, ktoré postupne zhoršovalo jej zdravotný stav, až napokon viedlo k tragickému koncu. Ďalším faktorom bola aj porucha pohyblivosti pažeráka, uvádza americký portál.
Smutnú správu potvrdila jej dcéra, známa herečka Laura Dern, ktorá vo vyhlásení nazvala svoju mamu „hrdinkou“. Zároveň prezradila, že pri nej držala stráž až do poslednej chvíle. Diane Ladd bola jednou z najvýraznejších tvárí Hollywoodu. Preslávila sa filmami ako „Alice Doesn't Live Here Anymore“ či Lynchovým kultovým dielom „Wild at Heart“.
Svoju kariéru odštartovala v televízii ešte v 50. a 60. rokoch, kde sa objavila v seriáloch „Naked City“ či „The Fugitive“. V 70. rokoch zabodovala aj na filmovom plátne — zahviezdila vo filmoch „White Lightning“, „Chinatown“ či v kultovej „Alice“, ktorá ju definitívne katapultovala medzi hereckú elitu. Hollywood prišiel o veľkú dámu filmového sveta.