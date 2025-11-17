Hviezde známeho seriálu diagnostikovali RAKOVINU: Smutná zhoda náhod... V počine s ňou bojuje TIEŽ!

LOS ANGELES - Neodmysliteľná tvár seriálu Klinika Grace prežíva náročné obdobie. Lekári mu potvrdili rakovinu – tú istú diagnózu, s akou aktuálne zápasí aj jeho seriálová postava. Smutná zhoda náhod, ktorá zasiahla jeho život aj kariéru takmer súčasne.
Herec James Pickens Jr., známy ako Dr. Richard Webber zo seriálu Klinika Grace, prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu prostaty. Zaujímavosťou je, že rovnakému zdravotnému problému čelí aj jeho seriálová postava. Vo finálovej epizóde jeho postava zverila doktorke Mirande Baileyovej, že jej diagnostikovali bližšie nešpecifikovaný typ rakoviny. Pickens priznal, že ochorenie majú v rodine.
„Môj otec to mal. Mal veľa bratov; viacerí z nich to mali. Bol by som prekvapený, keby som to nedostal aj ja,“ uviedol pre Black Health Matters. „Mám 90-ročného bratranca, ktorý je mimochodom stále nažive, a ten to mal tiež. Jeho syn to má, dvaja z jeho bratov to mali. Pokiaľ viem, nikto na to nezomrel," dodal. Herec zároveň prezradil, že dbá na prevenciu. „Začal som chodiť na každoročnú preventívnu prehliadku pred 34 rokmi a s testovaním PSA som začal, keď som mal 41. Teraz mám 73,“ povedal.
Podľa jeho urológa mu práve táto dôslednosť pomohla odhaliť rakovinu veľmi skoro: „Pretože ste boli v tejto oblasti svojho zdravia taký dôsledný, bola to vaša výhoda. Podarilo sa nám to zachytiť tak skoro, pretože ste sa pravidelne testovali.“ V januári lekári objavili na jeho prostate nádor, ktorý sa ešte nerozšíril. Pickens sa preto rozhodol pre prostatektómiu, čiže chirurgické odstránenie prostaty. „Zachytili sme to naozaj veľmi skoro, takže si mysleli, že to bude najlepšia cesta,“ vysvetlil. Zároveň uviedol, že má nezvyčajný variant ochorenia.