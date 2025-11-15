BIZARNÝ OUTFIT slávnej herečky: Fuj, veď to vyzerá ako pleseň!

MNÍCHOV - Rozhodne zaujala! Počas uplynulého týždňa sa v Nemecku konalo odovzdávanie prestížnych cien Bambi Awards. Podujatia sa zúčastnila aj hviezdna herečka Cate Blanchett (56), ktorá stavila na pomerne netradičnú módnu kreáciu.
Cate Blanchett si z prestížneho podujatia odniesla cenu v kategórii Medzinárodná herečka za svoj umelecký prínos a výrazné humanitárne a ekologické aktivity. Tomu ostala verná aj pri výbere svojho outfitu.
Slávna blondínka stavila na róbu od návrhárky Stelly McCartney. Podľa medializovaných informácií vznikla zo 100% rastlinnej látky. Hoci šaty vyzerajú akoby ich zdobilo perie, ide len o ekologickú náhradu. „Fúha, vôbec sa mi to nepáči. Vyzerá to akoby mala na sebe pleseň,” znejú vybrané z reakcií, ktoré sa na margo jej šiat objavili na sociálnych sieťach.
Cate počas svojho prejavu pri preberaní ceny zdôraznila, že umelci nesú veľkú zodpovednosť a svojím vplyvom vedia prispieť k pozitívnym zmenám. Okrem Blanchett sa odovzdávania cien Bambi Awards zúčastnili napríklad aj modelky Naomi Campbell, Heidi Klum, či slávna speváčka Cher.
